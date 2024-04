ArtLab per far rinascere i borghi

Venerdì si è chiusa la due giorni di ArtLab Montalto delle Marche, dove 17 dei 21 comuni assegnatari dei fondi a valere sul bando ’Attrattività dei Borghi Linea A’ hanno lavorato insieme all’unità di missione pnrr del Ministero della cultura, i dirigenti delle Regioni, l’Anci, la Fondazione scuola dei beni culturali, imprese e rappresentanze del mondo imprenditoriale. Attraverso seminari di confronto i sindaci e le delegazioni dei comuni destinatari di 20 milioni di euro per ciascun borgo, hanno lavorato fianco a fianco con l’intera unità di missione pnrr insieme con quindici imprese nazionali che operano in vari ambiti, per capire le modalità operative da mettere in campo per accelerare i progetti. Nei gruppi di lavoro tematici è stato fatto un punto sullo stato dell’arte dei progetti, condividendo le criticità e individuando soluzioni per risolvere e accelerare i processi operativi. Al centro delle discussioni la questione della residenzialità, attraverso la realizzazione di servizi e opportunità economiche, la ricerca della sostenibilità, da quella ambientale con l’adozione di soluzioni green a quella economica per gli stessi comuni sul tema del digitale. Rispetto a questo specifico tema si è evidenziata l’importanza della formazione per cittadini, operatori culturali, turistici e imprese, nonché l’esigenza di attivare processi di coprogettazione tra aziende, amministrazioni pubbliche e operatori. Con grande forza è emersa la volontà comune di rendere l’appuntamento permanente, organizzando nuove giornate di lavoro nei prossimi mesi nei territori dei 21 Comuni, convinti che il confronto collettivo tra tutti gli attori coinvolti sia l’unica strada per portare a compimento le progettualità.

Ad ArtLab Montalto delle Marche hanno partecipato i comuni di: Accadia, Acquapendente, Andora, Calascio, Cavriglia, Castel del Giudice, Rionero in Vulture, Gerace, Sanza, Grizzana Morandi, Gorizia, Pertica Alta, Elva, Terni, Stelvio , Palù del Fersina e Montalto delle Marche. Presenti i dirigenti delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, Veneto, e delle province autonome di Bolzano e Trento. Grazie alla collaborazione con l’Associazione Civita, hanno preso parte ai lavori numerose aziende italiane che lavorano in ambito mobilità, digitale, turismo e cultura.

Marcello Iezzi