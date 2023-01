Artocria: eletto il nuovo direttivo Conferma per Malaigia

Cambio di rotta per il gruppo storico cuprense "Artocria". Nei giorni scorsi si è tenuta l’assemblea dei soci per eleggere il nuovo direttivo con la riconferma dello storico presidente Marco Malaigia, fondatore dell’associazione nata nel 2011. Malaigia ha espresso la volontà di dare continuità al suo lavoro di ampliamento e crescita dell’associazione anche in ambito più strettamente culturale. Confermato il vice presidente Luigi D’Ercoli, che si occuperà dell’ampliamento della ricerca storica e l’impegno rievocativo che da sempre è il fiore all’occhiello del gruppo. Sante Marcantoni è il nuovo segretario ed Enrico Malaigia, si occuperà della Formazione e Ricerca Storica dei nuovi associati. Entrano nel direttivo tre nuovi responsabili: Andrea Egidi con il ruolo di Tesoriere, Veronica Fortuna addetta alla comunicazione e Davide Ceroni responsabile delle relazioni con le Associazioni del Settore Rievocativo. Ampio spazio ai giovani con lo scopo di rinnovare la ricerca nell’ambito dell’archeologia sperimentale e l’impegno negli eventi di vario genere, non più soltanto rievocativi, ma anche di natura didattica e culturale. Associazione motivata nel divulgare la storia attraverso l’esperienza concreta del living history. Già in programma una campagna di reclutamento di nuovi soci per l’anno 2023.