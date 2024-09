Aruta, Buselli e Messina tra i vip al memorial di Monteprandone

Sfilata di vip per la quarta edizione del Memorial Divo Coccia promosso dall’Avis di Monteprandone e che si terrà domenica prossima al campo Nicoli di Centobuchi con inizio alle ore 14. Tante le novità per la quarta edizione del Memorial, ad incominciare dalla madrina e presentatrice dell’evento, la showgirl Cristina Incorvaia, ex dama del Trono Over di Uomini e Donne e anche protagonista di Temptation Island. Al suo fianco quattro personaggi del piccolo schermo che prenderanno parte al torneo e daranno manforte agli atleti in campo, il calciatore Sossio Aruta anche lui protagonista a Uomini e Donne e in passato volto noto del reality ’Campioni’, Giovanni Buselli che interpreta Enzo Scanno nella fortunata serie televisiva l’Amica Geniale, Vincenzo Messina attore nella soap di Rai 3 ’Un posto al sole’ e nella serie televisiva ’Distretto di Polizia’ ed infine Stefano Torrese protagonista anche lui di ’Uomini e Donne’. Si tratta della quarta edizione del Memorial Divo Coccia, organizzato dai volontari Avis Monteprandone, con il patrocinio del comune di Monteprandone e la partecipazione di alcune importanti associazioni del territorio.