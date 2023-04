Asacoli, la malattia si porta via Fausta Amadio

Lutto a Castel di Lama per la morte di Fausta Amadio, moglie di Franco Martella, impiegato dell’area tecnica del comune lamense. Fausta, 61 anni ha perso la sua battaglia contro una malattia che non le ha dato scampo. La notizia della sua morte ha suscitato profonda commozione fra quanti la conoscevano e stimavano. Una persona speciale, amata da tutti, Fausta risiedeva insieme al marito nella parte alta della cittadina, dove per molti anni ha anche lavorato. Lascia il marito Franco, la figlia Letizia, la mamma Maria Grazia, il babbo Giuseppe e il fratello Nante. I funerali della povera Fausta verranno celebrati oggi, alle 10.15 nella chiesa parrocchiale del Santissimo Crocifisso di Piattoni.