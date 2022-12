"Asado di manzo e millefoglie di patate"

Come secondo piatto ecco l’asado di manzo dello chef Davide Camaioni del Posto Nuovo. "L’Asado di manzo – ha dichiarato lo chef – è un piatto che ha bisogno di una procedura un po’ lunga e accurata ma alla fine è garanzia di grande bontà e di successo. Al Posto Nuovo lo accompagniamo da una ‘Millefoglie di patate’, da una confettura di funghi e da olio alla maggiorana".

Procedimento: Pulire accuratamente le costine dalle cartilagini e sezionare in 4 distribuendo il peso. Salare e pepare per poi riporre in frigo per 2 ore in attesa che la carne prenda sapore. Sigillare sottovuoto con il resto degli ingredienti, cuocere al roner a 75° per 12 ore e a cottura ultimata disossarle per poi tostarle in padella con il burro chiarificato in entrambe i lati. Millefoglie di patate: Pelare ed affettare sottilmente le patate senza mettere in acqua altrimenti perderebbero l’amido. Nel frattempo appassire la cipolla in un pentolino a fuoco lento con il sale e olio evo, quindi dopo la cottura lasciar raffreddare. Miscelare nella panna la noce moscata a piacimento ed iniziare il montaggio del millefoglie, alternando in una teglia ben imburrata, le patate, il sale e le cipolle appassite. A fine stratificazione, applicare dei fori con un coltellino, versare la panna e andare in cottura a 140° per 90 minuti al forno. Porzionarla come fosse una lasagna. In una casseruola mettere i funghi porcini fermentati precedentemente tagliati e lo zucchero, dopodiché cuocere a fuoco lento fino a densità desiderata. Versare all’interno di un Thermomix tutti gli ingredienti, frullare grossolanamente, portare a 75° per 7 minuti, dopodiché filtrare con un panno per non lasciar residui nell’olio.