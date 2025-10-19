Ascarini al posto di Pantaloni. Ora manca solo l’ufficialità

Porte girevoli all’Arengo. Sia in giunta che in consiglio comunale. La settimana che si sta per aprire, infatti, sarà quella decisiva per la nomina del nuovo assessore che prenderà il posto di Francesca Pantaloni, neoconsigliera regionale e praticamente certa di essere nominata assessore dal governatore Francesco Acquaroli. A tal proposito, ormai, manca soltanto l’ufficialità. Una volta che anche questa sarà arrivata, il sindaco Marco Fioravanti renderà ufficiale anche l’ingresso nell’esecutivo del Comune di Ascoli di Marika Ascarini, attuale consigliera comunale in quota Fratelli d’Italia. Sebbene non sia ancora stata definita con precisione la delega che sarà assegnata alla Ascarini, è probabile che le vengano affidate le stesse competenze detenute finora dalla Pantaloni: bilancio, finanza e tributi, controllo gestionale e strategico, gare e contratti, economato, agricoltura e farmacie. Ascarini, che in consiglio comunale ha ricoperto il ruolo di capogruppo della lista ‘Giorgia Meloni per Fioravanti’, siede attualmente in diverse commissioni: lavori pubblici, programmazione e bilancio, ambiente e politiche giovanili. Ambiti, questi, che potrebbero costituire una base per definire le sue future responsabilità in giunta. Professionista con esperienza nella contabilità, lavora presso l’azienda di trasporti Luberti: un profilo tecnico che potrebbe rivelarsi prezioso, soprattutto se dovesse gestire materie economico-finanziarie. Contestualmente, con l’ingresso di Ascarini in giunta, entrerà in consiglio comunale Vincenzo Mancini, primo dei non eletti nelle fila di Fratelli d’Italia. Ma in consiglio ci sarà anche un altro volto nuovo, già dalla prossima seduta, sebbene non sia stata ancora convocata dal presidente Alessandro Bono. Si tratta dell’avvocato Tatiana Traini, che prenderà il posto di Francesco Ameli, segretario provinciale del Partito Democratico. Quest’ultimo, ormai ex capogruppo di minoranza, si era dimesso a metà settembre, proprio un mese fa, in occasione dell’ultimo incontro del consiglio, nel corso del quale gli altri consiglieri gli tributarono un lungo e caloroso applauso. Pertanto, oltre alla giunta, anche il consiglio comunale si rinnoverà e nella prossima seduta ci saranno gli ingressi ufficiali sia di Tatiana Traini, nell’opposizione, che di Vincenzo Mancini per la maggioranza.

m. p.