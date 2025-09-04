Ascensione, incendio nei boschi. Non si esclude il gesto volontario

Un vasto incendio di vegetazione è divampato alle prime ore del mattino di ieri sul monte dell’Ascensione, in località Polesio, mettendo a dura prova uomini e mezzi dei Vigili del fuoco. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 5.30 e hanno interessato una zona boscata particolarmente impervia, rendendo complesso l’intervento di spegnimento. Fortunatamente è stato interessato solo il sottobosco e non le chiome degli alberi. Sul posto sono state inviate più squadre operative che hanno lavorato senza sosta per ore per circoscrivere il rogo e impedire che si propagasse ulteriormente. Grazie all’azione coordinata di mezzi terrestri e personale specializzato, l’incendio è stato domato solo dopo un lungo e faticoso lavoro, con la successiva messa in sicurezza dell’intera area colpita. Le operazioni di bonifica sono proseguite per gran parte della giornata, al fine di spegnere eventuali focolai residui che avrebbero potuto far ripartire l’emergenza. A supporto delle squadre a terra è stato impiegato anche il nucleo Sapr dei Vigili del fuoco, che attraverso l’utilizzo di droni ha monitorato dall’alto l’evoluzione dell’incendio, permettendo una più accurata valutazione della situazione e indirizzando gli operatori nei punti più critici. Le cause sono ora al vaglio degli inquirenti. Considerata l’ora in cui le fiamme si sono sviluppate, l’ipotesi è che si tratti di un fuoco di sterpaglie sfuggito al controllo. Tuttavia non viene esclusa la pista del dolo, che si sta verificando. L’intervento, complesso per le condizioni del terreno e la fitta vegetazione, ha richiesto un grande dispiegamento di forze.

P. Erc.