Ascolani alla ribalta tv. Luca, Maurizio e Irene protagonisti su Mediaset

Ascolani alla ribalta, lunedì sera, sulle reti Mediaset. In tre, infatti, sono stati assoluti protagonisti in due trasmissioni televisive. Prima è stata la volta del 29enne ingegnere Luca Carboni, concorrente a ‘La ruota della fortuna’, il preserale condotto da Gerry Scotti e che negli anni Novanta era guidato storicamente da Mike Bongiorno. Carboni è tornato a casa a mani vuote, per quanto riguarda il montepremi in palio, ma si è fatto apprezzare per la sua straordinaria simpatia. L’ascolano, infatti, è stato molto sfortunato nelle varie risposte e soprattutto nel girare la ruota, ma ha strappato tanti sorrisi sia al pubblico che allo stesso Gerry Scotti.

Poi, in prima serata, il sipario si è alzato su Maurizio Bucci e la figlia Irene, i quali hanno emozionato tutta Italia su Canale 5 nel programma ’Io Canto Family’, condotto da Michelle Hunziker. Papà e figlia hanno cantato insieme ‘The time of my life’, celeberrimo brano che fa parte della colonna sonora del film ‘Dirty Dancing’. Il format prevede l’esibizione di piccoli cantanti talentuosi che duettano con i loro parenti capitanati da nomi intramontabili della musica italiana come Iva Zanicchi, Fausto Leali, Mietta, Anna Tatangelo e tanti altri. Operaio ascolano, precisamente di Castel di Lama, Maurizio Bucci è già un veterano del mondo dello spettacolo: musicista dall’adolescenza, si è esibito per tanti anni in centinaia di sagre e feste di piazza con la sua fisarmonica, ma non sono mai mancati brani cantati che hanno sempre calamitato e attratto i suoi sostenitori. Nel 2017 decise di ‘appendere al chiodo’ il microfono per dedicare più tempo alla sua famiglia, per poi invece ricominciare per accontentare la figlia tredicenne. Il duo, in realtà, prima di approdare a Mediaset, si era esibito per la prima volta su Vera Tv, prima emittente marchigiana, nel fortunatissimo programma ’Musica Maestro’, diretto e condotto dall’ascolano Stefano Tisi. "Conosco Maurizio da oltre venti anni, collaborò amichevolmente nel mio primo disco – racconta Tisi –. Per caso ascoltai una registrazione di un brano cantato con sua figlia sui social, avevo capito subito che la cosa potesse funzionare e non ci ho pensato due volte a chiamarli, volendoli fortemente in trasmissione". Stefano Tisi, oltre alla sua carriera di cantautore popolare e conduttore televisivo è anche produttore artistico e talent scout.

