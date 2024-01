Ascoli a caccia di un’altra salvezza

Il 2024 calcistico si è aperto con una data molto importante, quella del 2 gennaio, ieri, che ha sancito l’apertura del calciomercato. La sessione invernale si chiuderà il 31 gennaio, ma sia i tifosi dell’Ascoli che quelli della Sambenedettese hanno chiesto alle due società di agire presto e bene. Bianconeri e rossoblù hanno bisogno di sistemare le rispettive rose, ma va fatto scegliendo gli uomini giusti nel più breve tempo possibile per metterli presto a disposizione dei due allenatori. Mister Castori attende rinforzi per elevare la qualità della rosa che ha ereditato dal suo predecessore, William Viali esonerato per via di una classifica negativa che vede per altro al momento l’Ascoli al terzultimo posto: si chiudesse qui il campionato i bianconeri retrocederebbero in serie C. Una eventualità che nessuno vuole, prima di tutto il patron Pulcinelli che subirebbe un danno economico oltre che sportivo. Men che meno lo vogliono i tifosi. Per cui è prioritario rinforzare la squadra con elementi validi. Anche mister Lauro non disegnerebbe rinforzi per ridare slancio ad una Samb che dopo una partenza sprint nel girone in serie D ha ora rallentato la corsa perdendo il contatto con la vetta della classifica. Si valutano opportunità anche in casa dell’Atletico Ascoli. Il campionato di serie B terminerà il 10 maggio, poi spazio a play off e play out. Il torneo di serie D terminerà il 5 maggio; poi play off e play out.