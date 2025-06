Ascoli accelera sull’innovazione e si conferma capitale start-up

Ascoli capitale delle start up. Nel capoluogo piceno verrà realizzato da parte di Terna dell’Innovation Zone Adriatico: il nuovo polo dedicato alla ricerca e all’innovazione tecnologica per supportare la transizione energetica e allo sviluppo dell’ecosistema imprenditoriale innovativo adriatico. Il Terna Innovation Zone Adriatico, sarà un hub dedicato alla ricerca, alla sperimentazione e alla collaborazione tra startup, Pmi innovative, università e istituzioni, con l’obiettivo di sostenere la crescita dell’ecosistema dell’innovazione e imprenditoriale del territorio in maniera inclusiva e sostenibile. La provincia picena è quella che vanta la maggiore propensione nella costituzione di start up innovative. "Un fattore che caratterizza da anni la vivacità del sistema imprenditoriale – come ha sottolineato l’Ad del Centro Agroalimentare Francesca Perotti – confermato anche dai dati diffusi dalla Banca d’Italia che evidenzia come le 251 start up innovative del nostro territorio hanno un’incidenza pari al 13,8% ogni diecimila abitanti che è una percentuale che è oltre il doppio della media regionale e nazionale".

È questo uno degli aspetti emersi ieri al Teatro Filarmonici di Ascoli che ha ospitato oggi la quinta edizione di Smau Marche, accogliendo numerosi ospiti e protagonisti dell’innovazione per una giornata all’insegna di connessioni, progetti e nuove prospettive di sviluppo. Tre le realtà premiate in questa edizione: Faber, del Gruppo Franke Home Solutions, che ha rivoluzionato il concetto di comfort in cucina con la tecnologia In-Nova Zero Drip Extreme, una cappa dotata di visiera intelligente con micro-ventole integrate, invisibile a cappa spenta e attiva durante la cottura. Pepa Group che, grazie a un ambizioso progetto di digitalizzazione, ha ottimizzato la gestione dei mezzi e dei flussi di merci aziendali tramite l’integrazione automatica dei dati attraverso API, migliorando in tempo reale efficienza e operatività. E Fater, joint venture paritetica tra Gruppo Angelini e Procter & Gamble, che ha sviluppato OperA: un assistente virtuale che affianca il personale, comprende richieste in linguaggio naturale e risponde in modo contestualizzato e pertinente, supportando operazioni come la manutenzione predittiva e la sicurezza del personale in tempo reale. L’Assessore della Regione Andrea Maria Antonini, commenta: "Il dinamismo imprenditoriale del nostro territorio trova piena espressione anche in occasioni come Smau, vetrina che consente di valorizzare e mettere in rete le migliori esperienze del territorio".

Vittorio Bellagamba