Ascoli battuto e fischiato. Ora Carrera rischia

ASCOLI

1

LUCCHESE

2

ASCOLI (4-2-3-1): Livieri; Adjapong (dal 40’ s.t. Alagna), Menna, Curado, Maurizii (dal 40’ s.t. Quaranta); Varone, Bertini (dal 25’ s.t. D’Uffizi); Tirelli (dal 16’ s.t. Campagna), Tremolada (dal 15’ s.t. Caccavo), Marsura; Corazza. Panchina: Abati, Raffaelli, Silipo, Bando, Maiga Silvestri, Cozzoli, Gagliolo, Tavcar, Gagliardi, Achik. All. Carrera.

LUCCHESE (3-5-2): Palmisani; Frison, Sabbione, Gasbarro; Quirini (dal 32’ s.t. Gemignani), Catanese (dal 39’ s.t. Djibril), Welbeck, Tumbarello, Antoni; Fedato (dal 32’ s.t. Sasanelli (dal 49’ s.t. Dumbravanu)), Saporiti (dal 32’ s.t. Selvini). Panchina: Coletta, Allegrucci, Ciucci, Magnaghi, Ndiaye, Visconti, Botrini, Leone. All. Testini (vice).

Arbitro: Milone di Taurianova.

Reti: al 23’ s.t. Saporiti (L), al 27’ s.t. Corazza (A), al 46’ s.t. rig. Sasanelli (L).

Note – 4.811 spettatori (2.473 abbonati, quota di 16.250,12 euro), incasso complessivo di 34.326,12 euro. Espulso Frison al 49’ s.t.; ammoniti Marsura, Quaranta, Curado, Varone per l’Ascoli, Fedato, Catanese, Gasbarro per la Lucchese. Tiri in porta 1-6. Tiri fuori 3-3. In fuorigioco 0-3. Angoli 10-5. Recuperi: p.t. 0’, s.t. 6’.

L’Ascoli cade e si fa male di nuovo. Brutto scivolone interno per la formazione di Carrera che esce ko 2-1 in casa nella sfida con la Lucchese e non riesce a cambiare marcia. I toscani dominano con merito per gran parte del match fino a meritare l’intera posta in palio. I bianconeri, invece, escono tra i fischi e le contestazioni rivolte soprattutto al tecnico che ora potrebbe finire in discussione. Il timoniere del Picchio ripropone il 4-2-3-1 di Busto Arsizio con la stessa identica formazione titolare. La Lucchese orfana del suo tecnico Gorgone (in panchina c’è il vice Testini) prosegue sulla strada del 3-5-2. Minuto di silenzio in onore di Totò Schillaci poi si parte. Sugli spalti c’è anche il patron Massimo Pulcinelli che lascerà la tribuna prima della fine dell’incontro. Le presenze sono lievemente inferiori ai 5mila del match con la Pianese. In curva nord viene ricordato il tifoso Cheri Benigni.

Nelle battute iniziali si capisce subito che l’Ascoli non c’è. In area Curado si fa soffiare la sfera, ma Menna salva tutto in extremis. Poco più tardi Catanese dal limite chiama in causa Livieri che deve allungarsi per togliere la palla dall’angolino. I padroni di casa fanno fatica a gestire la sfera, la Lucchese no. Gli ospiti prendono il pallino del gioco con una manovra ben ragionata. All’intervallo piovono già i primi fischi del pubblico di casa. Nella ripresa il Picchio deve scuotersi, ma la Lucchese passa grazie al capolavoro su punizione di Saporiti. L’ingresso di D’Uffizi riapre i conti. Suo il prezioso assist per il pari di Corazza. Nel recupero finale il rigore trasformato da Sasanelli esalta i toscani e condanna l’Ascoli.

Massimiliano Mariotti