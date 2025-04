Ascoli beffato al 95': sconfitta immeritata per la squadra di Di Carlo

Raffaelli 5,5. Subito un brivido quando esce con la palla tra le mani fuori dall’area. Subisce due gol sugli unici due tiri verso la porta.

Alagna 4. Il fallo da cui nasce il gol nel finale è da campionato Esordienti: una lunga trattenuta al limite dell’area troppo vistosa per non essere punita.

Menna 6. Annulla Zampano e gioca con grande sicurezza anche sugli anticipi. Bene anche sui colpi di testa. (dal 29’st Gagliolo 5,5. Rientro tra i fischi per il difensore protagonista di un campionato deludente)

Curado 6. Recupero importante quello del centrale difensivo che tiene bene Fishnaller fino alla sostituzione.

Maurizii 5. Calcia male gli angoli da destra e da sinistra, e non si capisce perché debba essere lui l’incaricato. Zecca lo sovrasta sul primo gol.

Varone 6. Lotta come un leone fino alla fine. Prende un colpo sull’occhio che lo costringe a giocare bendato nel finale. Non molla mai.

Bando 5. Meno preciso del solito, meno abile a trovare la posizione nel centrocampo a due scelto da Di Carlo. Prova una conclusione da fuori con pallone alle stelle. Ammonito. (dal 29’st Odjer 6. Mette fisico e corsa a disposizione della squadra)

Baldassin 5. Soffre da esterno con Guiebre che gli scappa via spesso (dal 16’st Adjapong 5,5. Un paio di buone incursioni, ma poco efficace in fase difensiva).

Carpani 6. Schierato trequartista cuce bene i due reparti, e prova la conclusione da fuori. Da un suo recupero nasce il gol del momentaneo pareggio. Ammonito. (dal 16’st Tremolada 6. Si piazza nella posizione a lui più consona e serve un pallone d’oro a Corazza in verticale. Si divora il gol del vantaggio)

Marsura 6. Gioca con il cuore ma ha sui piedi due occasioni d’oro che non sfrutta. Ottimo il cross sul gol di Forte.

Forte 7. Bentornato ‘squalo’. Gara di sacrificio condita con un gran colpo di testa sul gol dell’1-1. La sua conclusione per il vantaggio viene ribattuta con una mano da Dametto. Era rigore (dal 29’st Corazza 5,5. Anche lui ha due buone occasioni, ma il suo ‘killer istinct’ è un lontano ricordo).

All. Di Carlo 5,5. Sconfitta immeritata per il suo Ascoli che prova a vincere fino alla fine, ma viene beffato al 95’. E ora non bisognerà perdere a Sestri Levante per evitare i playout.

Valerio Rosa