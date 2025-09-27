Ascoli, caccia al tesoro sull’isola. Contro la Torres per volare ancora

L’Ascoli sbarca a Sassari per cercare di volare più alto di tutti. Le tre vittorie esterne consecutive contro Ternana (0-2), Perugia (0-2) e Livorno (0-3), unitamente al recente tris rifilato anche al Pineto in casa martedì sera, hanno permesso ai bianconeri di confermare la forza e la qualità del gioco. In termini di punti il Picchio ha potuto fare un bel balzo in avanti, portandosi in scia della coppia Arezzo-Ravenna che in questo inizio di campionato è partita nel migliore dei modi. Nel confronto che si giocherà oggi al Vanni Sanna, con avvio programmato alle 15, ecco quindi che sul piatto dell’Ascoli ci sarà un’altra importante occasione per dare un segnale forte al campionato e alle avversarie che proveranno a rendersi protagoniste lungo il cammino. Ancora una volta, come ben sappiamo, la squadra non vedrà la presenza in panchina di Tomei. Il tecnico dovrà scontare la quarta di sette giornate di squalifica. A dirigere l’orchestra toccherà ancora al vice Agostinone.

La fatica delle tre gare in una settimana potrebbe farsi sentire da una parte e dall’altra. In casa bianconera però si proverà a proseguire ugualmente sulla strada tracciata nelle precedenti uscite. Sulla corsia mancina potrebbe tornare ad agire dall’inizio Guiebre che sarà un ex della sfida. Sul versante opposto, invece, l’infortunio di Del Sole andrà a favorire l’impiego di Silipo. L’esterno napoletano dopo la rottura del crociato ieri via social ha commentato: "Non sempre tutto va secondo i nostri piani. Ho voluto fortemente vestire questi colori convinto di dare tutto me stesso. Purtroppo il destino ha deciso che dovrò stare lontano dal campo per un po’ ma sarò al fianco dei miei compagni a tifare e sostenerli. Ci vediamo presto, Nando". Il confronto sarà diretto da Giuseppe Maria Manzo della sezione di Torre Annunziata. L’arbitro campano potrà vantare l’ausilio degli assistenti Paolo Cozzuto e Giuseppe Scarpati, entrambi di Formia. Quarto uomo ufficiale invece Enrico Cappai di Cagliari. Operatore Fvs infine Marco Pilleri di Cagliari.

Un precedente curioso tra Manzo e l’Ascoli. Quello della scorsa stagione quando i bianconeri uscirono sconfitti 2-1 dal Porta Elisa contro la Lucchese nella partita del 24 gennaio 2025. Al termine del match l’allora tecnico Mimmo Di Carlo venne esonerato via social probabilmente ancor prima di rientrare negli spogliatoi. Un episodio che scatenò innumerevoli reazioni sia in Italia che in molti altri paesi per la singolarità di quanto accaduto. Stavolta di fronte al Picchio ci sarà una Torres in difficoltà, ma determinata nel trovare la scossa giusta per risollevarsi. Tra i pali i rossoblù punteranno sul giovanissimo Marano dopo l’infortunio di Zaccagno e la squalifica di Petriccione. Stoici i 70 ascolani presenti nel settore ospiti nonostante la distanza proibitiva.

Massimiliano Mariotti