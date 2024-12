Ascoli Calcio: Di Carlo punta alla quarta vittoria mentre si discute la cessione del club

L’Ascoli di Mimmo Di Carlo cerca la quarta vittoria di fila. Nel frattempo si scalda la trattativa per l’eventuale cessione del club che nella giornata di ieri ha fatto registrare novità in merito.

In casa del Legnago Salus, attuale ultima forza del campionato, sabato prossimo (avvio alle 15) il tecnico bianconero proverà a conseguire una curiosa sequenza. In principio, tra le svariate difficoltà presenti, l’allenatore non era riuscito ad evitare le prime quattro sconfitte alla guida del Picchio con Pescara (1-2), Ternana (3-1), Perugia (0-1), Pineto (1-0).

Successivamente quindi ecco i quattro pareggi al cospetto di Campobasso (1-1), Arezzo (1-1), Pontedera (1-1), Vis Pesaro (1-1). Alcuni dei quali in grado di lasciare un po’ di amaro in bocca per la maniera in cui erano maturati, dato il vantaggio trovato e poi sciupato nel corso dell’evoluzione della gara.

Ora però il timoniere avrà tra le mani anche la possibilità di centrare la quarta vittoria dopo quelle portate a casa con Gubbio (1-0), Torres (1-2) e Sestri Levante (4-1). Il prossimo esito, facendo tutti gli scongiuri del caso, in caso di conquista dei tre punti vedrebbe innanzitutto l’Ascoli tornare a correre ad un ritmo superiore. E questo andrebbe a generare un nuovo balzo in avanti di qualche altra posizione.

Attualmente la squadra è riuscita a lasciare la pericolosa zona rossa della classifica per riportarsi a ridosso della vasta griglia playoff che sta vedendo i bianconeri rincorrere staccati soltanto di qualche punto. Vincere ancora sarebbe la degna fine di un girone d’andata divenuto, per un paio di mesi, estremamente complicato. È questo l’obiettivo che Di Carlo e i suoi uomini hanno focalizzato nella propria mente.

Nelle recenti uscite il gruppo ha fatto registrare un passo avanti deciso dal punto di vista della prestazione e delle opportunità create. Se in precedenza tutti restavano aggrappati soltanto ai gol di bomber Corazza, adesso a dare man forte in termini realizzativi ci sono anche i compagni di squadra. La differenza in meglio è stata costituita proprio da quei gol aggiuntivi che sicuramente hanno agevolato le cose in più di una circostanza.

Fattore che poi, tra l’altro, ha aiutato a nascondere una retroguardia che continua a subire almeno un gol a partita di media. Mentre Di Carlo e la squadra penseranno solo al Legnago Salus, il patron Massimo Pulcinelli e i vertici societari in queste ore invece potrebbero aver ricevuto l’attesa offerta avanzata per rilevare le quote azionarie del club. La mossa del gruppo industriale, interessato al Picchio fin dal mese di settembre, era giunta a maturazione negli ultimi giorni e nella serata di ieri potrebbe essere stata inoltrata in via ufficiale all’imprenditore romano.