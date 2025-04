Ascoli chiude il campionato contro Legnago Salus: il futuro di Simone Corazza in bilico

Ultima vigilia di campionato per l’Ascoli che domani affronta il suo impegno finale al Del Duca contro il Legnago Salus ultimo in classifica. Una gara che per i bianconeri non ha davvero nulla da dire se onorare il campionato fino alla fine ed essere comunque arbitro di questa sfida che il Legnago ha contro il Sestri Levante staccato di due punti e ancora superabile. Mister Mimmo Di Carlo ha già annunciato che non ci sarà la rituale conferenza prepartita di questo pomeriggio e che parlerà solo domani al termine del match. Ma d’altronde di cose da dire ce ne sono davvero poche, se anche Massimo Pulcinelli si è chiuso dietro al silenzio: "Dopo questa stagione appena conclusa con una misera salvezza – ha scritto sui social – credo che la cosa migliore sia quella di stare in silenzio". E in effetti a parlare sono i numeri desolanti di una stagione davvero da dimenticare. Un anno in cui l’unico ad essersi tolto qualche piccola soddisfazione è stato il bomber Simone Corazza. Pur non andando in gol praticamente da un intero girone, il ‘Joker’ per il quarto anno consecutivo è salito in doppia cifra nella classifica dei cannonieri.

L’attaccante che il 22 marzo ha compiuto 34 anni ha ancora due anni di contratto con l’Ascoli dopo aver firmato un biennale la scorsa estate e dopo aver prolungato di un altro anno prima del calciomercato di gennaio. In realtà è andato in doppia cifra cinque volte negli ultimi sei campionati, confermando comunque il suo grande fiuto del gol. 14 reti nel 2019 con la Reggiana in Serie C, solo 8 l’anno successivo con l’Alessandria, 12 nel 2021-22 sempre con i grigi piemontesi in Serie B, poi 18 gol il primo anno a Cesena in Serie C, e 11 lo scorso anno sempre in Terza Divisione, fino agli 11 quest’anno con i bianconeri ascolani realizzati nelle prime 18 gare. Un totale di 146 gol in 477 partite da professionista. Non male, insomma, anche perché non è mai facile per un attaccante dare continuità al suo rendimento. Simone Corazza è però clamorosamente mancato nel girone di ritorno di questa stagione.

Tra qualche acciacco fisico, la nascita del terzo figlio e il ritorno di Francesco Forte dopo la squalifica, subito rimesso in campo al suo posto (e questo è stato un errore), Corazza non è più stato lo stesso. Prestazioni spesso deludenti, errori banali a due passi dalla porta e una astinenza dal gol che va avanti dallo scorso 6 dicembre, quando realizzò una doppietta nel secondo tempo del match vinto 4-1 al ‘Del Duca’ contro il Sestri Levante. Da quel momento il Joker ha disputato 17 incontri, di cui 12 da titolare, senza mai riuscire a gioire e soprattutto senza dare il suo contributo alla salvezza dell’Ascoli. Sicuramente nella programmazione della prossima stagione, semmai ci sarà una programmazione, occorrerà valutare anche la posizione di Simone Corazza, come detto legato da un contratto fino al 30 giugno 2027. L’Ascoli punterà sul ‘Joker’ anche nel prossimo campionato?

Valerio Rosa