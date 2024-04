Ascoli città europea dello sport. Gli atleti in piazza per il Ministro. Abodi: "Diamo il via all’avventura"

Campioni ascolani a raccolta per la parata degli sportivi che si è tenuta ieri pomeriggio nel centro storico di Ascoli, davanti a due ospiti d’onore: il Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi, e il Presidente della conferenza Episcopale italiana, il Cardinale Matteo Maria Zuppi. "Apriamo così – commenta il Ministro – la stagione della città europea dello sport ad Ascoli, con un impegno a migliorare ulteriormente la qualità della vita qui, ma soprattutto la diffusione e la pratica dello sport". Non mancano ovviamente le figure di spicco ascolane, dall’assessore dello sport Domenico Stallone al sindaco Marco Fioravanti, che commenta: "Siamo in una piazza piena di sport e di energia positiva, da oggi lanciamo Ascoli città europea sport 2025. Crediamo fortemente nella pratica sportiva e nel suo valore formativo, culturale e aggregativo e per questo abbiamo realizzato tanti lavori sull’impiantistica, mettendo in campo anche moltissimi eventi e iniziative per promuovere e diffondere lo sport". La giornata è partita con l’incontro con le classi dell’indirizzo sportivo del Liceo Orsini, ma è proseguita con la visita all’esposizione delle fiaccole olimpiche ‘Il sacro fuoco di Olimpia’, alla Pinacoteca civica. A chiudere, la sfilata, su modello olimpico, delle società sportive ascolane.

Non è mancato poi l’intervento del cardinale Zuppi, a tema ‘pace’: "Impegnarsi per la pace è decisivo, se non c’è siamo tutti in pericolo. E non c’è, ma ci sono ‘tanti pezzi della guerra mondiale’, come dice Papa Francesco. Quello che sta succedendo ci può coinvolgere tutti quanti. Ma ognuno può diventare operatore di pace, ognuno può fare molto, moltissimo. Chi prende decisioni deve sentire la pressione di chi dice ‘basta guerra’. Non fate la guerra, non fate a botte – e conclude –. La pace è una festa, come quella di oggi, impariamo a stare con gli altri, e anche a competere, perché alla fine, rispettando le regole del bellissimo gioco della vita, vinciamo tutti. Buono sport!".

Una giornata di festa, in cui famiglie e atleti di ogni età si sono riuniti nel centro storico, sotto un sole praticamente estivo, per festeggiare il traguardo raggiunto dalla città. "Con questa bellissima giornata abbiamo celebrato lo sport ascolano – ha commentato l’assessore Stallone – e ci siamo tuffati nel ricco programma che caratterizzerà il 2025, grazie al riconoscimento che abbiamo ottenuto. Vogliamo proseguire su questa strada, lavorando ancora di più sull’impiantistica".

Ottavia Firmani