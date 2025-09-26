Ascoli, D’Uffizi avanti fino al 2028. Il Picchio blinda il suo attaccante

Ascoli e D’Uffizi: avanti insieme fino al 2028. Momento particolarmente positivo per l’attaccante 21enne che, dopo le 4 reti segnate in questo avvio tra campionato e coppa, nella giornata di ieri ha firmato il rinnovo contrattuale con il Picchio. "L’Ascoli è un club che mi è entrato nel cuore – commenta il bianconero –. Mi sento cresciuto e maturato come uomo e come giocatore. Sento di avere una sorta di debito con la piazza dopo la brutta retrocessione di due stagioni fa, avverto l’impegno e il senso di responsabilità di dover riportare l’Ascoli dove merita insieme alla squadra. Tra il dire e il fare c’è di mezzo un campionato e siamo solo all’inizio, ma ce la metteremo tutta per restituire alla gente e al popolo bianconero quello che merita. Così come lo merita la società che ringrazio, insieme al direttore sportivo Patti, per la fiducia e la stima che ripongono in me. Sono molto contento di questo rinnovo, ne avevamo parlato ad inizio stagione e poi, dopo la partita col Pineto, mi ha detto che avremmo formalizzato. La stagione non poteva iniziare meglio. Manca però ancora tanto e, soprattutto, il difficile arriva adesso perché la sfida sarà non fermarsi e continuare in questa direzione. La sensazione dal campo è che abbiamo ampi margini di miglioramento e sentiamo di crescere ad ogni partita".

La dedica speciale: "Nonno Angelo sarebbe stato tanto contento per me. Mi seguiva ovunque e gli rendo omaggio dopo ogni gol alzando le braccia al cielo". L’ultimo turno andato in scena al Del Duca e vinto 3-0 (gol di Milanese, D’Uffizi e Chakir) con il Pineto ha prodotto un’altra ammenda per il club. Il responso del Giudice sportivo ha parlato di una sanzione di 800 euro. Nella motivazione si legge: "Per avere, i suoi sostenitori (circa l’80%) posizionati nel settore curva nord, intonato: al 10’ del primo tempo, e al 73’ della gara, cori oltraggiosi nei confronti delle forze dell’ordine; al 74’ della gara, un coro offensivo ed insultante nei confronti di tifosi di altra società. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 del codice di giustizia sportiva".

Il tecnico bianconero Tomei a Sassari dovrà scontare la quarta di sette giornate di squalifica. Il suo ritorno in panchina è previsto in occasione del primo derby con la Samb che si giocherà al Del Duca domenica 26 ottobre (avvio alle 14.30). Contro la Torres l’esterno Guiebre ritroverà la sua ex squadra. Tra i bianconeri restano da valutare Oviszach e Del Sole. Per i rossoblù invece grossi problemi tra i pali. La squalifica di Petriccione e l’infortunio di Zaccagno costringeranno l’allenatore Pazienza a schierare il terzo Marano.

Massimiliano Mariotti