Ascoli e l’ippica, lo Squarcia diventa protagonista

Caro Lino,

verissimo ciò che dice: un evento come quello che si è tenuto allo Squarcia è qualcosa di ambizioso, basti pensare che esce fuori dagli schemi ‘noti’ dei concerti o dei vari festival che si susseguono un po’ ovunque. Resterà un caso isolato o semi isolato come fu, ad esempio, il ‘Rally del Tronto’ degli anni ’90? Tutto dipenderà dalla gestione che verrà fatta di questo ‘esordio’. Verissimo anche ciò che dice sulla vocazione dello Squarcia e, in un certo senso, della città: l’ideale sarebbe l’ormai nota Scuola dei cavalieri.