Ascoli e ragazzi speciali uniti nel progetto 'Facciamo goal alla disabilità'

Sorrisi e tanto divertimento in campo con i ragazzi speciali del progetto ‘Facciamo goal alla disabilità’, da anni fortemente voluto e portato avanti dalla Polisportiva Borgo Solestà. Ieri pomeriggio la prima squadra dell’Ascoli si è recata al campo sportivo comunale di Monterocco tenendo fede alla promessa fatta ai tesserati dell’Ascoli for Special in occasione della visita avvenuta al centro sportivo Picchio Village lo scorso 10 dicembre. In tenuta da allenamento i bianconeri sono scesi in campo insieme ai ragazzi del team iscritto al campionato Divisione calcio paralimpico e sperimentale che da tanti anni porta avanti con passione, orgoglio e risultati il progetto Facciamo goal alla disabilità della Polisportiva Borgo Solestà.

Le intenzioni di svolgere una sessione di allenamento vera e propria si sono infrante una decina di minuti dopo l’inizio, quando le condizioni meteorologiche contraddistinte dalle copiose precipitazioni non hanno permesso di proseguire il lavoro programmato. Così i presenti si sono trasferiti all’interno della sede della Polisportiva Borgo Solestà dove i calciatori del Picchio e quelli dell’Ascoli for Special si sono intrattenuti in una piacevole chiacchierata sul campionato del Picchio e sulle finali nazionali che il team dei ragazzi speciali sarà chiamato a disputare i prossimi 24 e 25 maggio.

Presente nell’occasione anche il direttore sportivo Ferdinando Sforzini. La squadra allenata dai mister Oscar Massi e Vincenzo Ferranti, presenti insieme allo staff composto da Massimo Zampini, Antonello Lepidi, Francesco Melchionna e Marco Giorgi, quest’anno ha centrato per la seconda volta consecutiva il titolo di campione regionale Dcps.