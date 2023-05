Ascoli e sport, le nuove strutture "Dal basket all’atletica, ecco le novità"

La candidatura a ‘Città europea dello sport 2025’ risponde alla politica portata avanti dall’Arengo nel volere puntare ad offrire una vasta gamma di strutture in grado di abbracciare gli sportivi e le pratiche di ogni disciplina, anche le meno note. Agli interventi previsti per pista di atletica (600mila euro), nuovo Palavolley (900mila euro), terreno del campo comunale di Monterocco si aggiungeranno quelli per il Velodromo di Campolungo e una nuova progettualità tutta incentrata per dare rilancio al pianeta delle realtà cittadine che ruotano attorno al basket. In questa direzione sono previsti dei lavori nella palestra Polivalente di via Spalvieri ai quali si aggiungerà anche il rifacimento di alcuni campi all’aperto presenti in città per permettere ai ragazzi di tornare a giocare in strada.

"Questa città per cultura e tradizione ha un dna di sport tatuato sulla pelle – commenta l’assessore Nico Stallone –. Stiamo lavorando per migliorare le strutture sportive presenti in città. Non a caso con questa candidatura a capitale europea dello sport 2025 pensiamo di poter dire la nostra e lunedì sarò a Roma per ritirare la targa. Stanno per essere avviati 4 interventi importanti che andranno a sommarsi a tutti gli altri già effettuati negli altri sport. Sono già iniziati i lavori di rifacimento del campo di gara di Monterocco. Intorno alla metà di giugno prenderanno ufficialmente il via anche i lavori della nuova pista di atletica dopo tanti anni di attesa. Qui, quando tutto sarà ultimato, saremo in grado di poter tornare ad ospitare gare e competizioni di livello nazionale. La settimana successiva è previsto anche l’avvio dell’opera per la realizzazione del nuovo Palavolley. A ciò aggiungerei tutta una nuova progettualità legata alla pallacanestro. Interverremo nella palestra di fronte alla piscina comunale e aggiungeremo la sistemazione di 3 campi all’aperto per giocare a basket all’americana: uno a Monticelli, alla fine della pista ciclabile; l’altro a Borgo Solestà, scuola Ceci; il terzo davanti al Palabasket".

Procede intanto il corso di formazione obbligatoria introdotto dall’amministrazione comunale per preparare adeguatamente tutti i gestori delle strutture cittadine e i responsabili delle associazioni sportive all’utilizzo del defibrillatore. "Il 5 giugno avremo l’ultima sessione prevista per istruire tutti al corretto utilizzo dei defibrillatori – prosegue –, e quindi riuscire a garantire uno sport sicuro per tutti gli appassionati delle varie discipline. Abbiamo avuto 230 istruttori in totale. Un numero importante. Tutti sono stati e saranno completamente formati".

Massimiliano Mariotti