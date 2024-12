Ascoli e Vis Pesaro con il vento in poppa

Il Picchio è tornato nella terra di mezzo, ma adesso serve un ulteriore passo avanti per rientrare in corsa con alcune delle migliori del campionato. Le prime della classe ormai sono fuori portata considerando i 18 punti di vantaggio ad oggi accumulati che oggettivamente non si riusciranno a colmare. Spesso nel corso degli ultimi mesi da corso Vittorio Emanuele abbiamo sentito ripetere svariate volte "vogliamo riportare l’Ascoli dove merita". Ma il quesito che in molti si sono sempre posti è stato quello legato a quale genere di significato attribuibire all’affermazione. Con tale asserzione quindi, il patron Massimo Pulcinelli con i suoi fidati collaboratori e dirigenti, nonché tecnico e tesserati, a cosa ha voluto alludere? Al ritorno in serie B? Cosa quasi impossibile da raggiungere nell’attuale stagione. Alla possibilità di tornare a stazionare in zona playoff, magari riuscendo anche a disputarli? L’obiettivo era stato inizialmente espresso, nelle prime uscite stagionali, dall’imprenditore romano a capo di Bricofer, ma abbandonato dopo la successiva serie terribile di risultati. Un traguardo che sarebbe una magra consolazione dopo la dolorosa retrocessione dalla cadetteria e un’annata dove il club bianconero avrebbe potuto almeno tentare di lottare per la risalita. Il minimo da fare, per cercare di onorare la gloriosa storia del Picchio. Termine di cui spesso i vertici societari si sono riempiti la bocca. Tra l’altro in Lega Pro, grazie all’attuale formula, non risulterebbe neanche così complicato disputare gli spareggi. Basterebbe un minimo di continuità nei risultati, proprio come sta facendo il Picchio in questo momento, visto che in ogni girone saranno in 9 a poterli disputare. Ora l’Ascoli sta cercando di capire chi è davvero e quale potrebbe essere il suo ruolo. La recente confortante serie ha permesso di rialzare la testa, ma servirà chiudere l’andata con un altro bel risultato a Legnago nel prossimo turno. Poi le attenzioni si sposteranno tutte sull’altra delicata partita che si sta giocando sul fronte della cessione societaria, dove da qualche mese un gruppo industriale ha deciso di farsi avanti. Ci sarebbero anche i presupposti per provare a trovare l’accordo con Pulcinelli entro Natale. Presto il futuro del Picchio sarà ben delineato.

Massimiliano Mariotti