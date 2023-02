Ascoli fa il pieno di maschere "C’è voglia di tornare a scherzare"

Città da tutto esaurito, ieri, per la domenica di Carnevale. Migliaia le persone che già dalla prima mattinata hanno raggiunto il cuore di Ascoli per immergersi nell’atmosfera tipica della festa carnascialesca ascolana. Tanti i protagonisti di questa strepitosa edizione (la prima dopo tre anni di stop imposto dalla pandemia), a cominciare dai 118 gruppi iscritti al concorso mascherato promosso dall’associazione ‘Il Carnevale di Ascoli’. Ma numerosi anche i fuori concorso, i bambini in maschera e i semplici spettatori, molti dei quali provenienti da fuori città e da fuori regione. Tant’è vero che intorno alle 15 i parcheggi erano già tutti pieni e lunghe code di auto hanno interessato e ‘intasato’ l’uscita di Porta Cartara della superstrada Ascoli-mare. Molto contento delle migliaia di persone che hanno raggiunto il capoluogo Piceno, il sindaco Marco Fioravanti. "Non ho mai visto – dice il primo cittadino ascolano – così tante persone ad Ascoli. Si tratta senza dubbio di uno dei Carnevali più riusciti di sempre. Dopo la pandemia c’era tanta voglia di tornare a sorridere e a scherzare. Belli davvero tutti i gruppi".

E a proposito dei gruppi mascherati, ha strappato risate a non finire quello che ha visto l’assessore Nico Stallone nei panni di un agente alle prese con Matteo Messina Denaro (il nome della mascherata è ‘Messina Denaro boss nazionale ad Ascoli in ospedale’). Magistrale l’interpretazione di Flavia Cenciarini e di Piero D’Ottavi nei panni, rispettivamente, del notaio ascolano Francesca Filauri e del noto critico d’arte Vittorio Sgarbi, legati da una lunga amicizia. E ancora, immancabile la macchietta Marco ‘Micio’ Regnicoli, questa volta nella parte di un bizzarro psicologo, mentre i veterani del Carnevale ascolano Lucio Sermarini e il presidente del Consiglio comunale Alessandro Bono hanno portato in scena, con l’aiuto di Gianluca Buratti, ‘Sta casa è na gabbia d’matte’. Tra i temi che hanno ispirato maggiormente i gruppi, i cantieri di cui Ascoli è piena, il mercatino dell’antiquariato, ma anche la statua di Costantino Rozzi, e i due premi più ambiti del Carnevale, ovvero la ‘mascherina d’oro’ e ‘L’asene che vola’ promosso dal Carlino.

Lorenza Cappelli