Ascoli, Fioravanti vuole la palla. A breve altro incontro col patron

Fase calda per il futuro dell’Ascoli. A breve il patron Massimo Pulcinelli e il sindaco Marco Fioravanti torneranno a confrontarsi sulla cessione societaria dopo che i rapporti tra i due, in questo caso chiamati a rappresentare rispettivamente società e comune, si erano bruscamente irrigiditi a seguito di una divergenza di azioni poste in essere dai vertici dirigenziali bianconeri rispetto all’unità di intenti inizialmente annunciata tra le parti. Nell’ultimo fine settimana la città aveva potuto apprendere delle azioni che ci si stava preparando ad attuare all’interno del club di corso Vittorio agendo lontano dai riflettori. Ora a raccogliere la palla e condurre la delicata partita che riguarderà la vendita e il futuro del Picchio potrebbe essere proprio il primo cittadino, al quale si auspica che Pulcinelli possa delegare la conduzione dell’intera manovra posta in essere per favorire il passaggio di quote. Lo stesso Fioravanti, già all’indomani della dolorosa retrocessione in C, era sceso in campo in prima linea con il supporto dell’ex assessore allo sport Nico Stallone e in sinergia con i rappresentanti della tifoseria, per cercare di tracciare la strada migliore che consentisse all’Ascoli di rialzarsi e ripartire dopo il triste capitolo archiviato. Assicurata l’iscrizione al prossimo campionato ora tutto chiaramente ruota attorno alla fase di ristrutturazione societaria che dovrà essere messa in atto già a partire da un settore giovanile che va rivisto in toto. Scoperta la trattativa parallela, di cui il sindaco stesso era completamente ignaro, e condotta sottotraccia dal direttore generale Domenico Verdone insieme al dirigente Massimo De Santis, ora lo scenario finirebbe per vedere una nuova e netta sterzata rispetto a quanto accaduto finora. Immaginare una prosecuzione della gestione targata Pulcinelli resta sostanzialmente impossibile per l’insanabile frattura che si è venuta a creare con la piazza e che potrebbe vedere nuove rabbiose reazioni da parte dei tifosi. Si proverà quindi a tracciare una strada precisa in queste ore per intavolare un possibile avvicendamento che poi verrebbe completato nel corso delle prossime settimane. Tra le idee che si cercherà di sviluppare una delle ipotesi resta quella legata alla volontà di provare a creare una nuova società con radici ascolane all’interno della quale magari potrebbe decidere di entrare anche la Metalcoat. Il ritorno sotto le cento torri di Matteo Trombetta Cappellani è previsto per la giornata di domani. L’azienda bergamasca finora è sempre rimasta alla finestra in attesa di capire l’evoluzione della situazione, ma ora potrebbe decidere di scendere in campo rilevando una quota di minoranza all’interno del nuovo Ascoli.

Massimiliano Mariotti