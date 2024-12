Ascoli, inaugurato il villaggio di Natale e accese le luminarie

Ascoli, 1 dicembre 2024 – Con due distinte cerimonie è stato inaugurato il Villaggio di Natale in Piazza Arringo e si è poi proceduto all'accensione delle luminarie natalizie nel centro storico. La città di Ascoli è entrata così in pieno clima natalizio con i primi giri di tanti appassionati anche nella nuova e spettacolare posta di pattinaggio allungata fino ad inglobare anche una delle fontane.

Il sindaco Marco Fioravanti, affiancato dal vice Massimiliano Brugni, dagli assessori Marco Cardinelli e Laura Trontini e dal presidente del consiglio Alessandro Bono, ha tagliato il nastro del Villaggio di Natale poi al termine del countdown alle ore 18 ha acceso le luminarie del centro comprese quelle di via Del Trivio arricchite dalle frasi della poesia 'Il cielo è di tutti' del poeta Gianni Rodari e sostenute dal contributo della Magazzini Gabrielli. Davvero molto emozionanti.