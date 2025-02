Ascoli: "La gara col Roma City sarà speciale"

Domenica sarà il grande ex della sfida tra l’Atletico Ascoli e il Roma City e Luca Ascoli vuole proprio essere del match. L’esterno destro nato il 22 febbraio del 2005 a Pinerolo in provincia di Torino, ha disputato l’anno scorso con la squadra laziale 25 gare, realizzando due reti. Proprio Luca Ascoli, che ha ereditato la maglia numero 90 di Angelo Traini, ha raccontato l’umore nello spogliatoio bianconero. Luca con il Fossombrone è arrivato un pareggio beffa: che partita è stata in realtà? "È stata una partita molto combattuta. Abbiamo creato diverse occasioni da gol, ma purtroppo non siamo riusciti a concretizzarle. Il Fossombrone si è difeso bene e ha sfruttato le sue opportunità. È un pareggio che ci lascia un po’ di amaro in bocca, perché sentivamo di poter portare a casa i tre punti". Domenica ci sarà lo scontro con il Roma City una gara che per lei sarà speciale visto che tornerà nella capitale da ex: che sfida si aspetta? "Affrontare il Roma City sarà speciale per me, avendo giocato lì l’anno scorso. Mi aspetto una partita intensa. Dovremo prepararci al meglio, mantenere alta la concentrazione e cercare di imporre il nostro gioco per ottenere un risultato positivo". E’ arrivato da poco in bianconero, che Squadra e che gruppo ha trovato? "Ho trovato un gruppo molto unito e che mi ha accolto fin da subito. Abbiamo tutti l’obiettivo comune di raggiungere i migliori risultati e per farlo lavoriamo sodo, impegnandoci durante gli allenamenti e dando tutto in partita". Nonostante la giovane età ha già fatto parecchia esperienza in Serie D: quali sono le sue caratteristiche e dove preferisce giocare? "Nasco come esterno destro, ma mi adatto bene anche sulla sinistra, dove posso cercare soluzioni diverse, come il tiro o l’assist. Sono un giocatore duttile che si mette a disposizione della squadra sia in fase offensiva che difensiva".

Valerio Rosa