Ascoli, le porte girevoli del mercato. Campagna e Ismail Achik ai saluti

Le porte girevoli del mercato dell’Ascoli sono pronte per tornare a girare tra uscite ed ingressi. In queste ore il club di corso Vittorio Vittorio sta cercando di avvicinarsi alla potenziale definizione delle mosse da assestare nell’imminente finestra invernale di trattative che accompagnerà il Picchio e tutte le altre squadre per l’intero mese di gennaio. Dopo un girone d’andata particolarmente deludente si preparano a salutare i colori bianconeri il centrocampista Simone Campagna e il trequartista Ismail Achik.

Sul fronte opposto invece i potenziali obiettivi sarebbero quelli rappresentati da Davide Agazzi (Benevento) e Manuel Martic (Legnago Salus), nomi che andrebbero a rinforzare una mediana fragile e capace di mostrare ampie lacune nel corso di tutta la prima metà del campionato. A loro due poi va ad aggiungersi il profilo dell’esperto difensore Matteo Bruscagin (Spal) che piace molto al tecnico Mimmo Di Carlo, nonostante i suoi 35 anni, e potrebbe rappresentare il nome da provare ad aggiudicarsi per puntellare un pacchetto arretrato. Qui, tra l’altro, al centro ci sarà il rientro dell’argentino Marcos Curado dopo l’infortunio (lesione al menisco) che lo vide finire out dopo appena 6 gare. Da lì in poi il giocatore è stato costretto a restare appiedato in infermeria praticamente tre mesi. Ora è finalmente giunto il momento del suo rientro.

A confermare il più che probabile ritorno di Achik all’Audace Cerignola è stato lo stesso direttore sportivo gialloblù Elio Di Toro. "Siamo portando avanti l’operazione per Achik – afferma il diesse dei pugliesi -, vogliamo riportarlo con noi e se tutto dovesse andare bene tornerà qui. Dovrà tornare per mettersi in discussione. Abbiamo le idee abbastanza chiare e speriamo di riuscire a concludere le operazioni che ci permetterebbero di dare un’opportunità di scelta più ampia all’allenatore. Questo gruppo ha fatto molto bene e va rispettato". Il marocchino arrivato all’Ascoli nella scorsa estate in prestito secco dal Bari, rientrerà anticipatamente ai biancorossi che lo gireranno all’Audace Cerignola. Quest’ultima avrebbe già trovato l’accordo col giocatore, mentre si stanno limando gli ultimi dettagli dell’operazione col Bari.

La formula scelta sarebbe quella del prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in serie B. Campagna invece finirà al Carpi a titolo definitivo. La trattativa è ben avviata e si prepara ad essere definita in questi ultimi giorni che dividono dall’apertura ufficiale del calciomercato. Il 22enne bolognese si legherà agli emiliani con un vincolo contrattuale di un anno e mezzo. La loro partenza libererà qualche posto necessario per provare a favorire l’arrivo di Agazzi dal Benevento. L’ostacolo da superare resta l’ingaggio del mediano che si aggira attorno ai 200mila euro.

Massimiliano Mariotti