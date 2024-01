Ascoli, Mantovani e Luperini sempre nel mirino

L’Ascoli ha già voltato pagina e lancia il guanto di sfida al Sütdirol. A suonare la carica è stato l’attaccante Pedro Mendes che, dopo l’esaltante successo ottenuto in casa dell’ambizioso Como (0-2), ha commentato via social: "Tre punti importanti fuori casa, ci vediamo domenica allo stadio Cino e Lillo Del Duca". Proprio nella tana del Picchio tra sei giorni esatti (avvio previsto alle 16.15) andrà in scena un match in grado di costituire il primo vero snodo fondamentale per la salvezza. Nell’attuale classifica l’avversaria più alla portata risulta essere la formazione altoatesina che, ad oggi, precede il Picchio di 2 lunghezze. L’occasione ideale per sfruttare la spinta del pubblico di casa ed effettuare l’atteso sorpasso. I biancorossi nell’ultimo turno disputato sono usciti sconfitti per 1-0 tra le mura amiche al cospetto del Cosenza. Complessivamente le reti subite dal Sudtirol sono salite a 30, tre in più dei bianconeri, e ben 12 nelle ultime 8 gare (media di 1,5 a partita). In questo lasso di tempo sono state ben 5 le sconfitte arrivate con soltanto 2 vittorie e un pareggio ottenuti. La differenza potrebbe correre proprio sul discorso della solidità difensiva dove invece l’Ascoli è cresciuta molto. Nelle ultime 4 sfide i bianconeri si sono visti infilare soltanto 3 volte, mantenendo inviolata la porta contro Cittadella e Como. In attacco continua il momento d’oro di Pedro Mendes che al Sinigaglia ha raggiunto quota 10 centri stagionali. Il portoghese sta vivendo un vero stato di grazia con le 3 marcature messe a segno nelle ultime 2 gare. Un bel duello quello che vedrà il bomber del Picchio sfidare il capocannoniere della serie B Casiraghi che finora ne ha realizzati 12.

Sul fronte mercato invece il direttore sportivo Giannitti si prepara ad affrontare nel migliore dei modi gli ultimi giorni del mercato invernale previsti. La giornata odierna sarà quella decisiva per sbloccare la situazione legata al possibile arrivo di Mantovani, difensore di proprietà della Ternana. Il giocatore aveva già espresso la sua volontà di lasciare le Fere e legarsi ai colori bianconeri un mese fa. A non volerlo cedere però era stato il diesse Capozucca che pubblicamente era intervenuto sulla questione dicendosi non propenso a favorire il trasferimento del giocatore in favore di una diretta concorrente per la salvezza. Nelle ultime ore però gli scenari sarebbero cambiati, nonostante le due recenti gare che hanno visto Breda schierare Mantovani titolare contro Cittadella e Venezia. Un assalto finale l’Ascoli potrebbe tentarlo anche per Luperini, altro pretoriano di Castori. Infine sembrerebbe terminata qui l’avventura dell’attaccante Manzari che chiuderà in anticipo il prestito per rientrare al Sassuolo ed essere girato alla Feralpisalò.

Massimiliano Mariotti