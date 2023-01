Ascoli, morosità incolpevole: a San Benedetto aiuti per gli affitti

Il sindaco Spazzafumo

San Benedetto, 25 gennaio 2023 – Anche per l’annualità 2022 torna la possibilità di beneficiare del Fondo morosità incolpevole. L’agevolazione è destinata ai soggetti titolari di contratto di locazione che, anche senza aver ricevuto provvedimenti di sfratto, dichiarino di aver subìto a causa dell’emergenza Covid-19 una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25% rispetto all'imponibile dichiarato nel 2021 e abbiano un reddito ISEE inferiore a € 35.000,00 annui.

Il contributo copre il costo del canone di locazione per le mensilità a contratto del 2022 fino a un importo pari al 40% del totale o al tetto massimo di € 2.500,00. Per richiedere il contributo è sufficiente fornire un'autodichiarazione nella quale si certifica la perdita di reddito. La scadenza per la presentazione è fissata a venerdì 24 febbraio 2023. Non può fare la richiesta chi ha già presentato una domanda di contributo affitto per il 2022 o chi beneficia di altre forme di

sussidio pubblico come il reddito di cittadinanza.

Per informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Politiche per la Casa ai numeri 0735 794323 / 0735 794250 dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, oppure visitare il sito istituzionale www.comunesbt.it