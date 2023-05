Ascoli non è una città per giovani

Comitato Civico A&P

L’ultimo che se ne va spenga la luce. Ptrebbe essere purtroppo lo slogan più adatto per descrivere la triste condizione della nostra città. Da sempre, in quanto piccolo centro di provincia, Ascoli ha subito forme di emigrazione: alcune professioni e alcuni tipi di futuro qui non hanno mai trovato spazio. Ma adesso sembra proprio che la perdita delle nostre migliori risorse sia diventata un’emorragia inarrestabile. Abbiamo perso circa 15.000 abitanti in un ventennio e il trend è in aumento. Qualunque amministrazione, soprattutto una che sia in totale continuità (di linea politica e di persone) con le precedenti, dovrebbe fare una riflessione profonda sul perché.