Ascoli, obiettivo playoff: inizia il tour de force. Ma con la Pianese non sono ammessi errori

L’Ascoli inaugura il suo 2025 con la delicata sfida nella tana della sorprendente Pianese. Le festività sono finite per i bianconeri. Si torna in campo oggi con fischio d’avvio alle ore 15 nel piccolo comune toscano che fino a questo momento sta vivendo una stagione assolutamente memorabile. Adesso per il Picchio si torna a fare sul serio. Tecnico e squadra vivranno quattro mesi super intensi in cui, nelle restanti 18 gare in calendario, ci si giocherà davvero tutto fino all’epilogo casalingo col Legnago di fine aprile che sancirà se e come il Picchio potrebbe prendere parte all’estenuante lotteria playoff. Rientrare in corsa per il vertice della classifica è una possibilità virtualmente sfumata in maniera definitiva dopo un deludente girone d’andata, che ha visto una ripresa soltanto grazie alla serie di 4 vittorie consecutive (9 i risultati utili di fila). Ancora una volta l’Ascoli potrà vantare al proprio seguito un buona presenza di sostenitori che, al di là della netta e insanabile frattura con l’attuale proprietà, non ha mai fatto mancare il sostegno alla squadra.

Al Comunale saranno intorno ai trecento i tifosi in arrivo dalle cento torri che si faranno sentire ancora una volta forte e chiaro per tutto l’incontro. Nonostante l’urgenza di sistemare alcune zone del campo, dove l’organico allestito dal direttore sportivo Emanuele Righi continua a presentare serie lacune, il mercato in entrata stenta ancora a decollare. E questo andrà a creare qualche disagio anche nella preparazione della partita viste le poche soluzioni adoperabili soprattutto a centrocampo. L’assenza di Varone peserà, e non poco, nelle due fasi di gioco. Lo scenario potrebbe costringere Di Carlo a chiedere un sacrificio a Marsura che probabilmente oltre ad offendere lungo l’out sinistro della trequarti dovrà fornire un contributo agli altri due mediani Bertini e Bando nei panni di mezzala. In difesa e in attacco i rientri di Curado e Forte costituiscono indubbiamente due buone notizie, ma entrambi non hanno ancora nelle gambe il ritmo partita e il timoniere del Picchio potrebbe optare per un loro rientro graduale in campo.

La veste tattica scelta non cambierà con il consueto quartetto difensivo dove al centro potremmo vedere Piermarini, in vantaggio su Menna, al fianco di Gagliolo. Davanti invece riecco bomber Corazza che avrà tante motivazioni per ritrovare il suo feeling col gol. Alle sue spalle pochi dubbi sulle riconferme di Silipo e Tremolada. Guai ad abbassare la guardia di fronte ad una Pianese che nel corso della gara d’andata era riuscita a mettere sotto l’Ascoli dopo la fortunosa rete iniziale di Varone. Il tecnico Formisano ha già battuto sia il Picchio che Di Carlo, ma alla guida del Perugia, nel match del 19 ottobre perso 1-0 al Del Duca.