Ascoli, ora la protesta è di rigore. Al Del Duca non è la prima volta

Ascoli, abbiamo un problema col var. L’episodio chiave nel match perso domenica col Südtirol (1-2), ha generato una serie incontrollabile di polemiche legate al mancato rigore solare non concesso da Di Marco di Ciampino al Picchio nell’azione che poi ha condotto al vantaggio ospite. Le doglianze manifestate dai bianconeri sono tutte finite per riaccendere una preoccupante serie di decisioni arbitrali che da due mesi sono spesso andate a netto sfavore della formazione di Castori. Nell’ultimo caso a reclamare la non comprensibile scelta di arbitro e var nel dopo gara sono stati sia il tecnico Castori che il difensore Mantovani.

Poco da discutere sul tocco di mano in area commesso dal difensore Scaglia, parso immediatamente a tutti netto anche dagli spalti. Magari qualche dubbio poteva esserci in merito alla dinamica che ha condotto al frangente. E anche qui l’ausilio della tecnologia è andata a chiarire l’episodio, ma poi la scelta suggerita a Di Marco da Meraviglia e Abisso al var è andata in una direzione irragionevole e completamente opposta rispetto alla realtà dei fatti. Rivedendo le immagini da angolazioni diverse c’è stato poco spazio per l’immaginazione. Il difensore del Südtirol in un duello aereo con Streng allunga il braccio sinistro per spingere la schiena dell’attaccante al fine di infastidirlo e non consentendogli di intervenire di testa sulla sfera, ma poi lo stesso centrale non fa in tempo a ritrarre il braccio stoppando letteralmente la palla. Oltre al danno così a seguire è arrivata anche la beffa perché sulla ripartenza degli altoatesini c’è stata la rete del momentaneo 1-0 dove obiettivamente l’Ascoli si è fatto sorprendere.

Negli attimi successivi però ciò che ha fatto discutere molto è stata la sicurezza dal var nel dare a Di Marco l’ok per la convalida della rete ospite senza necessità di rivedere al monitor quanto accaduto. Ecco così che ancora una volta il Picchio si è visto sgambettato da avversari tenaci e arbitraggi poco all’altezza. Riavvolgendo il nastro già in occasione del match interno con lo Spezia (1-2) del 9 dicembre proprio il var intervenne per correggere Marchetti e ravvisare un tocco di mano in area di Di Tacchio che consentì ai liguri di passare subito avanti. Stesso film sempre al Del Duca nel confronto col Cittadella con un un altro tocco di mano quasi impercettibile per Minelli, poi richiamato da Abbattista, nella prima parte del match e ancora con protagonista in negativo Di Tacchio. Idem in casa col Bari di recente con il primo di due rigori concesso da Ghersini che prima disse ‘no’ per poi essere corretto da Miele. Altro contatto non sembrato così lampante con il centrocampista Edjouma che sembrò cercare la gamba del bianconero Falasco. La curiosità è che tutte le decisioni controverse sono arrivate al Del Duca.

Massimiliano Mariotti