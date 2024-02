Ascoli, ora rischia anche Castori. Venerdì sera sarà l’ultima spiaggia

"L’Ascoli Calcio è al di sopra di tutti gli uomini che la rappresentano". In questo momento la storica frase del Presidentissimo Costantino Rozzi è più che mai attuale, perché in un momento così complicato di questa stagione sportiva, non ci si può abbandonare alle contestazioni, ma nemmeno accettare passivamente tutto quello che sta accadendo. Disattenzioni difensive, sterilità in attacco, errori grossolani degli arbitri, giudizi non omogenei degli Addetti al Var, si sommano alle manchevolezze societarie, ma anche alle scelte non sempre azzeccate di Mister Castori sia per quanto riguarda gli undici titolari sia per le sostituzioni non sempre adeguate alle difficoltà del match. Insomma, adesso è solo ‘caccia al colpevole’ e le contestazioni degli ultras allo stadio ‘Ceravolo’ di Catanzaro contro il Patron Pulcinelli sono un ‘rumoroso’ segnale. Intanto, però, il campionato prosegue, venerdì sera al Del Duca arriverà la fortissima Cremonese. La sensazione è che le ‘pressioni’ della piazza sulla necessità di un necessario ulteriore cambio alla guida tecnica della squadra e le due sconfitte consecutive contro Sudtirol e Catanzaro, figlie di un atteggiamento giudicato troppo rinunciatario della squadra, abbiano messo sul banco degli imputati anche l’allenatore di San Severino. Massimo rispetto per Fabrizio Castori per quanto fatto negli anni precedenti, compresa la storica miracolosa salvezza, e che certamente è l’ultimo dei colpevoli, ma la sensazione è che la gara di venerdì sera sia una specie di ultima spiaggia anche per il tecnico subentrato il 14 novembre a Mister William Viali. Castori al momento gode ancora della fiducia societaria in particolare del DS Marco Giannitti e si spera che venerdì possa vincere e cancellare tutti i malumori. Di certo, però, la scintilla che doveva scoccare con il cambio dell’allenatore dell’Ascoli, non si è accesa e i risultati sono ancora deludenti. La capacità di Castori di motivare il gruppo e la sua esperienza nei tanti campionati di Serie B, al momento non hanno fatto la differenza. Difficile dormire sogni tranquilli, insomma. Ma se questa squadra non sta riuscendo a salvarla neanche Castori, chi ci riuscirà?

Intanto ieri mattina sono ripresi gli allenamenti al Picchio Village e da domani sera si aggregherà al gruppo anche Brian Bayeye che tornerà in Italia dopo il quarto posto conquistato con il Congo in Coppa d’Africa. Proprio il DS Giannitti, intanto, sta lavorando per perfezionare le ultime due uscite dalla folta rosa bianconera. Si tratta di piazzare i difensori Nicola Falasco e Claud Adjapong che per ora hanno rifiutato tutti i trasferimenti, finendo così ai margini del gruppo e fuori dal progetto tecnico. Ieri è arrivata in società una richiesta dal KS Cracovia proprio per Nicola Falasco, a cui scadrà il contratto il 30 Giugno 2024. Il Cracovia è decimo in classifica nel massimo campionato polacco e ha nella sua rosa i difensori Kamil Glik e Pawel Jaroszynski.

Valerio Rosa