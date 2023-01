Ascoli, perde borsello con mille euro: riconsegnato dai carabinieri

Borsello, foto generica

Ascoli Piceno, 18 gennaio 2023 - ''Buongiorno, siamo i carabinieri di Ascoli Piceno, abbiamo ritrovato un borsello che le appartiene'': ecco la telefonata con cui un 60enne ha ricevuto la notizia insperata da parte dei militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Ascoli Piceno che, nei giorni scorsi, hanno rinvenuto il borsello perduto, con la somma di 1.000 euro tutta ancora suddivisa in banconote da 20.



Non è stato difficile ai carabinieri individuare, tra le tante carte e documenti contenuti all'interno della borsa, il nominativo della persona cui il borsello apparteneva e da qui, dopo una consultazione alla banca dati e una serie di accertamenti incrociati, sono risaliti al suo numero di telefono con il quale sono riusciti a contattarlo ed invitarlo in Caserma.

Una volta in ufficio, al legittimo proprietario è stato restituito il borsello con la somma intatta.