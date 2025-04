Ascoli piange. Francesca: aveva 51 anni

Un’altra giovane vita ha lasciato la città di Ascoli nel dolore e nella tristezza. Se ne è andata ieri a soli 51 anni, Francesca Giorgi, sorella della dirigente scolastica Silvia, e donna molto amata e apprezzata per la sua bontà e per la sua generosità. Se l’è portata via la malattia del secolo dopo che le cure sembravano aver avuto l’effetto desiderato, tanto da far sperare in un vero ‘miracolo’. E invece la situazione all’inizio del nuovo anno è di nuovo precipitata fino al tristissimo epilogo.

Lavorava in una profumeria al centro commerciale Città delle Stelle. Diplomata alla ‘Scuola di restauro di tele’ a Firenze, non era sposata, ma aveva un compagno. Non aveva figli, ma aveva ben nove nipoti a cui era molto legata. Praticava la ginnastica dinamica militare con grande energia e si faceva voler bene per il suo sorriso coinvolgente.

"Ciao piccola Franci – ha scritto sui social l’amica Luigia – Chicca bella, amica, sorella. Abbiamo passato l’infanzia, adolescenza sempre insieme, sei stata la mia testimone di nozze e tanti altri momenti belli che porterò per sempre con me. Mi mancherai tantissimo".

La salma di Francesca rimarrà nella Casa Funeraria Damiani fino a poche ore prima della cerimonia funebre che sarà celebrata oggi pomeriggio alle 15 nella Chiesa di San Pietro Martire. Al papà Francesco, alla mamma Valentina, al compagno Fabio, alle sorelle Silvia, Isabella e Giulia, ai nipoti Arianna, Marcello, Ginevra, Lorenzo, Tommaso, Giulia, Valerio, Claudio e Maria, ai cognati e ai parenti tutti giungano le condoglianze del Carlino. Ciao Frà.

Valerio Rosa