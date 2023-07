Ascoli, Prefettura e Vigili del Fuoco pronti a gestire carenze idriche

L’acqua potabile al momento c’è, ma non bisogna abbassare la guardia e farsi trovare pronti, piuttosto, in caso di carenza della preziosa risorsa idrica. Promossa dal prefetto di Ascoli, Carlo De Rogatis, per questo è stata sottoscritta nei giorni scorsi dal Comando provinciale dei vigili del fuoco e dall’azienda idrica Ciip una convenzione per lo svolgimento di servizi tecnici di soccorso per i rifornimenti idrici di pubblica utilità nel territorio della provincia. Grazie a tale accordo, in occasione di eventuali criticità connesse alla non potabilità delle acque e di carenza idrica, i vigili del fuoco di Ascoli, su apposita richiesta della Ciip, provvederanno all’espletamento del servizio di rifornimento di acqua a favore delle popolazioni delle aree interessate. Sebbene le piogge degli ultimi mesi abbiano portato un po’ di sollievo, infatti, la siccità e l’esaurimento delle risorse idriche continuano a rappresentare delle criticità da gestire in modalità coordinata. "Per tale motivo – ha sottolineato il prefetto De Rogatis – non bisogna abbassare la guardia".

p. erc.