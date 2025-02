Ascoli, primo caso in Italia. Infermiera aggredita: "Paghi l’azienda sanitaria"

Una sentenza storica su un tema, quello delle aggressioni al personale sanitario, diventato di triste attualità per la quantità di atti violenti che si registrano sempre più frequentemente nei nostri ospedali. La Corte d’Appello di Ancona ha deciso che un’infermiera aggredita quasi otto anni fa presso l’ospedale Mazzoni di Ascoli dovrà essere risarcita di oltre 22mila euro per il "danno morale soggettivo e danno biologico". Ma la notizia è che per la prima volta in Italia l’azienda sanitaria locale è stata riconosciuta dai giudici dorici "responabile nella determinazione dell’evento lesivo". In pratica, l’azienda non ha fatto nulla per proteggere la propria dipendente mentre svolgeva il suo lavoro.

I fatti risalgono a parecchio tempo fa: è il 2017, l’infermiera si trova nel triage del Mazzoni, come sempre, al suo posto di lavoro. Un’ora prima del servizio dell’inizio del servizio di vigilanza nottura, il caos: l’operatrice sanitaria viene investita dalla rabbia di una paziente in attesa di una visita. Il classico caso di aggressione al personale sanitario insomma, con l’aggravante che la violenza è esplosa durante un turno pomeridiano: "L’aggressione – spiega in una nota il sindacato Nursind del Piceno –, avvenuta durante un turno ha evidenziato le criticità legate alla sicurezza del personale sanitario". La Corte d’appello ha stabilito che "c’è una responsabilità (seppure indiretta) dell’azienda nella determinazione dell’evento lesivo", riporta la sentenza. Secondo i giudici sussistono "specifiche omissioni datoriali nella predisposizione di quelle misure di sicurezza suggerite dalla particolarità del lavoro, dall’esperienza e dalla tecnica, necessarie ad evitare il danno". Per il segretario provinciale Nursind Maurizio Pelosi, la sentenza di Ancona non riconosce soltanto la tutela dei diritti dei lavoratori in ambito sanitario, ma segna un vero e proprio spartiacque.

Si tratta infatti della prima pronuncia in Italia di risarcimento per danno morale soggettivo e danno biologico in un caso di questo tipo. "L'Azienda sanitaria territoriale di Ascoli (che all'epoca si chiamava ancora Asur), coinvolta nel procedimento, si distingue per aver raggiunto questo primato a livello nazionale. Questo risultato –dice ancora Pelosi – sottolinea l'importanza di garantire ambienti di lavoro sicuri e protetti per il personale sanitario, riconoscendo al contempo il diritto al risarcimento per i danni subiti a causa di aggressioni sul luogo di lavoro". "È la prima sentenza in Italia e noi speriamo possa fare scuola affinché tutte le aziende sanitarie adottino adeguate misure contro le aggressioni al personale sanitario, un fenomeno purtroppo in costante aumento" conclude il segretario nazionale Nursind, Andrea Bottega.