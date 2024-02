Ascoli protagonista in tv

Le telecamere della Rai tornano a immortalare Ascoli e le sue bellezze. Questa volta sono state quelle di ‘Paesi che vai... luoghi, detti, comuni...’, lo storico programma di Rai 2, ideato, scritto e condotto da Livio Leonardi, in onda la domenica, dalle 14 alle 15. Leonardi condurrà il pubblico in un viaggio nel tempo, nel segno di Carlo Crivelli, straordinario interprete del primo Rinascimento, veneziano di nascita e ascolano d’adozione. Con il consueto linguaggio fiabesco, che da sempre contraddistingue il noto programma di Rai 2, e quella capacità di far rivivere il passato nel racconto televisivo, Livio Leonardi accompagnerà gli spettatori in un percorso medievale, che si farà largo fra faide familiari e corporazioni di mercanti per arrivare a un periodo di grande splendore sotto il governo pontificio. Ma li condurrà anche a Offida per ammirare gli splendidi affreschi del maestro di Offida, e alla cartiera papale, che conserva oggi come allora intatto tutto il suo fascino evocativo di una produzione che affonda le sue radici nel XVIII secolo, e che ha attirato l’interesse di pontefici come Giulio II e Clemente VII. La prossima settimana sarà invece in città una troupe di Linea Bianca, mentre domenica 25 febbraio, alle 12.20, su Rai uno andrà in onda la puntata registrata nei giorni scorsi a Ascoli di Linea Verde.

Lorenza Cappelli