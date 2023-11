Ascoli ’provincia gentile’

Ascoli ottiene il riconoscimento di ’provincia gentile’ durante le celebrazioni della Giornata mondiale della Gentilezza del 13 novembre, diventando il primo ente provinciale italiano a fregiarsi del titolo. Questo primato è stato possibile grazie al protocollo d’intesa firmato con l’Associazione ’My Life Design ODV’ per il Movimento Italia Gentile. Il ’Manifesto della Provincia Gentile’ è stato ufficializzato presso Palazzo San Filippo, alla presenza del consigliere provinciale Marco Teodori e il presidente dell’associazione Nico Caiazza. L’evento si è svolto in concomitanza con la videoconferenza sulle ’buone pratiche sulla gentilezza nel Sistema Integrato 0-6 del Piceno’, un protocollo di collaborazione tra gli Ambiti Territoriali Sociali e le scuole locali, con focus sull’inclusione e non solo. "La scelta della gentilezza non costa nulla e fa vivere meglio, il messaggio viene diffuso anche ai più piccoli con iniziative volte ad educare all’interno delle scuole" sottolinea Simona Marconi. Numerosi interventi online hanno poi arricchito la ricorrenza, da quello di Rosita Deluigi dell’Università di Macerata fino al video-saluto di Daniel Lumera, fondatore del Movimento ’Italia Gentile’.