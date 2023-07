Ascoli, riaprono a settembre le sezioni primavera per i bimbi

Riaprono a settembre, in città, le sezioni primavera per i bimbi che compiono 24 mesi tra il primo gennaio e il 31 dicembre. Per quelli che invece compiono due anni tra il primo settembre e il 31 dicembre, c’è la possibilità di cominciare a frequentare la sezione primavera solo dopo avere compiuto due anni. "Siamo da sempre vicini alle famiglie – dice il sindaco Marco Fioravanti – e l’attivazione delle sezioni primavera va incontro alle esigenze di tanti genitori. Vogliamo garantire dei servizi importanti per i più piccoli e continueremo a lavorare in questo senso". "Abbiamo ritenuto importante – continua l’assessore alla pubblica istruzione, Donatella Ferretti – lavorare all’attivazione di quattro sezioni, collocate negli istituti scolastici comprensivi Don Giussani-Monticelli, Ascoli centro-D’Azeglio, Borgo Solestà-Cantalamessa e Luciani-Ss. Filippo e Giacomo, a fronte della grande richiesta di servizi educativi delle famiglie".