Ascoli, ritorna il derby con la Vis Pesaro. E nel girone spicca anche il Milan Futuro

Ascoli, si leva il sipario sul cammino che i bianconeri dovranno fare nel prossimo girone b di C. Il Consiglio direttivo della Lega Pro, andato in scena ieri, ha svelato la composizione dei tre raggruppamenti consentendo al club bianconero di conoscere quali saranno le avversarie da sfidare nel corso di un’altra caldissima stagione. Nel girone di centro, secondo i criteri di composizione seguiti, insieme all’Ascoli ci saranno Arezzo, Campobasso, Carpi, Gubbio, Legnago Salus, Lucchese, Milan Futuro, Perugia, Pescara, Pianese, Pineto, Pontedera, Rimini, Sestri Levante, Spal, Ternana, Torres, Virtus Entella, Vis Pesaro. Non si sa con quale proprietà, ne con quale struttura dirigenziale. Così come è incerto il nome del tecnico e il relativo organico che sarà chiamato a guidare. Tutti questi discorsi chiaramente nell’attuale e delicata fase restano momentaneamente congelati da tutta la vicenda societaria che nei prossimi giorni potrebbe vedere l’attuale proprietario Massimo Pulcinelli cedere le sue quote azionarie nei confronti della cordata di potenziali acquirenti che il sindaco Marco Fioravanti sta mettendo sù. Qui il primo cittadino sta continuando a lavorare sodo per favorire la creazione di un gruppo di realtà imprenditoriali locali e non, capaci di favorire un futuro roseo alla storica società di corso Vittorio e volto soprattutto a ricreare in tutto l’ambiente cittadino l’entusiasmo giusto per rialzarsi dopo la dolorosa retrocessione.

Come ben sappiamo si partirà di fatto domenica 25 agosto con la prima giornata prevista dal calendario che a breve sarà sorteggiato dal direttivo di C presieduto da Matteo Varani. La chiusura è prevista per il 27 aprile 2025, dopodiché largo agli spareggi playoff e playout. Nel primo caso, qualora si dovesse riuscire ad ottenere un piazzamento idoneo a consentire la partecipazione alla mini competizione per assegnare l’ultimo pass per la serie B, il Picchio potrebbe giocarsi l’ulteriore chance affrontando anche le migliori realtà calcistiche degli altri due gironi. Quello settentrionale (girone a) sarà composto da Albinoleffe, Alcione Milano, Arzignano Valchiampo, Atalanta Under 23, Caldiero, Feralpisalò, Giana Erminio, Lr Vicenza, Lecco, Lumezzane, Novara, Padova, Pergolettese, Pro Patria, Pro Vercelli, Renate, Trento, Triestina, Union Clodiense, Virtus Verona. Pronti alla bagarre anche al sud (girone c) dove alla contesa si presenteranno Acr Messina, Audace Cerignola, Avellino, Az Picerno, Benevento, Casertana, Catania, Cavese, Crotone, Foggia, Giugliano, Juventus Next Gen, Latina, Monopoli, Potenza, Sorrento, Taranto, Team Altamura, Trapani, Turris. L’unico derby marchigiano per l’Ascoli sarà quello con la Vis. Confronto che mancava dal campionato 2001-02 che segnò il ritorno in cadetteria dei ‘diabolici’ allenati da Pillon. Fuori regione torneranno gli incontri caldi contro Pescara, Perugia e Ternana. Il rebus delle seconde squadre si è risolto con la collocazione della Juve Next Gen nel girone meridionale. In quello del Picchio infatti ci sarà il Milan Futuro.

Massimiliano Mariotti