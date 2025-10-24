Ascoli-Samb, biglietti polverizzati: sold out in 18 minuti per la sfida al Del Duca, in tanti restano fuori

Ascoli, 24 ottobre 2025 – I circa tremila biglietti disponibili polverizzati in circa 18 minuti. Come ci si poteva attendere, l’apertura della vendita dei tagliandi per Ascoli-Samb si è esaurita in tempi brevissimi. Ben 14mila utenti complessivamente collegati online sul portale della piattaforma Ticketone e tantissimi altri in coda fisicamente nei sei punti vendita abilitati. Allo scoccare esatto del mezzogiorno la vendita ha ufficialmente preso il via. In molti da casa, in ufficio o con lo smartphone in mano, si sono presi una pausa obbligatoria per riuscire ad aggiudicarsi il biglietto prima degli altri. Le code maggiori sono state quelle avute alla biglietteria del centro commerciale Oasi di via del Commercio. Negli altri punti vendita della città, invece, qualcuno si è organizzato fornendo in precedenza i classici bigliettini cartacei per stabilire l’ordine col quale i tifosi presenti potevano successivamente procedere all’acquisto. Sempre rispettando la fila.

Tutto questo però non è stato necessario, vista la rapidità con la quale i posti disponibili sono andati letteralmente a ruba. Oltre ai residenti delle zone impossibilitate a poter acquistare i tagliandi, molti tifosi del Picchio dei comuni da Castel di Lama in sù sono comunque rimasti a bocca asciutta. La situazione dello stadio Del Duca purtroppo è stata uno dei fattori più rilevanti, ma non l’unico, a convincere le autorità competenti nell’adottare le decisioni poi imposte. Un po’ ovunque nella provincia di Ascoli si è fatto registrare del malcontento. A restare fuori da ogni discorso sono stati anche tanti tifosi del Fermano, non solo a Porto San Giorgio, e club storici con oltre mezzo secolo di vita come l’indimenticabile Ascoli Club Costantino Rozzi di Montegiorgio che ha portato in alto con fierezza i colori bianconeri negli anni dell’indimenticabile serie A fino ai tempi nostri. A non accettare le restrizioni è stato anche il club Pagliare Bianconera che con una nota sostiene: “È semplicemente incredibile, assurdo e inaccettabile quanto deciso dalle autorità in merito alla vendita dei biglietti per il derby Ascoli-Samb. L’esclusione dei residenti nei comuni di Spinetoli e Pagliare è una macchia indelebile sulla credibilità delle istituzioni e un insulto verso una comunità che da oltre 50 anni vive e sostiene con orgoglio i colori bianconeri. Spinetoli e Pagliare non sono zone di guerra. Sono terre di sport, lavoro e passione calcistica. In queste comunità l’Ascoli è sempre stato più di una squadra. Esso rappresenta un simbolo, un legame familiare, una tradizione che si tramanda di padre in figlio. Noi protestiamo ad alta voce e chiediamo rispetto”.