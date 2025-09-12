Ascoli-Samb, i presidenti incontrano il questore: spiragli per giocare con i tifosi

Ascoli Piceno, 12 settembre 2025 – Creare le condizioni affinché le partite di campionato e quella di Coppa Italia fra Ascoli e Sambenedettese possano giocarsi senza limitazioni, restituendo alle due tifoserie l’emozione di assistere dal vivo ad un derby che manca da quasi 40 anni, un’eternità.

E’ questo il senso dell’incontro che i presidenti delle due squadre, Bernardino Passeri e Vittorio Massi, hanno avuto mercoledì col questore Aldo Fusco. Un summit voluto e condiviso anche a seguito delle reiterate richieste che i supporters delle due squadre picene stanno da mesi rivolgendo ai rispettivi presidenti per avere la certezza che gli ascolani potranno recarsi al Riviera delle Palme e i sambenedettesi al Del Duca.

«L’incontro ha rappresentato un’utile e proficua occasione per rafforzare i rapporti di collaborazione tra la Polizia di Stato ed i vertici delle società sportive attraverso la condivisione di linee di azione e di intervento finalizzate alla gestione in sicurezza dei prossimi impegni dell’Ascoli Calcio e della Sambenedettese» si legge nella sintetica nota diffusa ieri dalla Questura di Ascoli.

Il primo appuntamento col derby è fissato per il 26 ottobre quando al Del Duca andrà in scena il ritorno della storica sfida in campionato. Tre giorni dopo, il 29 ottobre, a campi invertiti si giocherà il secondo turno di Coppa Italia: partita secca ed una sola fra Samb e Ascoli andrà avanti, con l’altra eliminata. Si giocherà ancora al Riviera delle Palme il 4 marzo 2026, match di ritorno del campionato di serie C. Non è casuale un incontro fra vertici societari e questore a un mese e mezzo dalle sfide di ottobre; come non è casuale averlo reso pubblico.

Una sorta di avviso ai naviganti sul fatto che la presenza delle tifoserie ospiti è ancora a rischio, ma che si possono creare le condizioni per aprire gli stadi di Ascoli e San Benedetto a tutti, senza limitazioni. Molto (se non tutto) dipenderà da come le tifoserie di Ascoli e Samb si comporteranno da qui a un mese, in casa e nelle rispettive trasferte. Non dovranno accadere neanche fuori dagli stadi episodi violenti o anche semplicemente intollerabili riconducibili al calcio. Alle due tifoserie si è voluto far sapere che hanno nelle loro mani il destino riguardo a poter seguire il derby in trasferta. A metà ottobre Questura e Prefettura di Ascoli tireranno le somme. L’ultima parola spetterà infine al Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive (Casms), dell’Osservatorio sulle manifestazioni sportive e del Ministero degli Interni. L’avviso pubblico è stato affisso nell’ideale albo pretorio delle tifoserie che adesso sanno cosa devono fare per gremire sia il Del Duca che il Riviera delle Palme.