Ascoli-Samb senza tifosi ospiti. Scattano le limitazioni nei biglietti

Il derby fra Ascoli e Samb torna dopo 29 anni ma le tifoserie ospiti non potranno assistervi dal vivo recandosi allo stadio e dovranno accontentarsi della diretta tv di Sky, garantita sia per il match pomeridiano di campionato al Del Duca di domenica 26 ottobre, sia per la sfida serale di Coppa Italia del 29 al Riviera delle Palme. Divieto di vendita dei biglietti, dunque, per i tifosi ospiti. Nonostante ciò, si teme comunque che possano verificarsi pericolose tensioni, per cui il servizio d’ordine si annuncia quello delle grandi occasioni, con i due stadi che saranno blindati, con controlli che saranno estesi anche a distanza per evitare colpi di testa di qualcuno, intenzionato ad avvicinarsi ai due impianti, pur non avendo alcuna possibilità di accedervi. L’Osservatorio del Ministero dell’Interno sta per ufficializzare la decisione che è stata già presa e che se da un lato è volta a minimizzare il rischio di disordini, dall’altro toglie alle due sfide l’indubbio fascino della presenza contemporanea delle due tifoserie. Si potrà essere d’accordo o meno con questo indirizzo a cui hanno avuto un peso anche le relazioni della Questura: ma tant’è, il dado è tratto, benché si resta in attesa dei dettagli.

Ricapitolando, ad Ascoli-Samb potranno assistere gli abbonati della squadra bianconera ed è ipotizzabile che i biglietti potranno essere acquistati dai residenti nei comuni montani e a Folignano, Maltignano, Castel di Lama, Colli del Tronto; da capire se potranno acquistarli i cittadini Spinetoli. Sarebbe quindi esclusa la vendita dei tagliandi per i residenti di Offida, Monsampolo, Monteprandone, Grottammare, Cupra marittima, oltre, chiaramente San Benedetto.

Discorso rovesciato per la vendita dei biglietti quando il 29 si giocherà Samb-Ascoli di Coppa Italia. L’atteggiamento collaborativo delle due società, del vescovo Palmieri promotore di un pranzo distensivo, dei sindaci delle due città sono stati apprezzati, ma il rischio incidenti è stato ritenuto ancora presente e anche in maniera importante. Cori offensivi e inopportuni delle due tifoserie, adesivi minacciosi, tensioni nei confronti degli arbitri hanno avuto un peso in tutto ciò. Come ce l’ha avuto lo stadio Del Duca che, attualmente, non stato ritenuto del tutto idoneo a garantire gli indispensabili livelli di sicurezza di cui un derby così sentito necessita. Con lo stop alla vendita dei biglietti ai tifosi della Samb per il match al Del Duca, è stata di conseguenza vietata la vendita dei tagliandi ai tifosi dell’Ascoli, benché il Riviera delle Palme sia considerato più sicuro dell’impianto ascolano e avrebbe anche consentito la disputa della sfida di Coppa Italia del 29 con entrambe le tifoserie presenti.

Peppe Ercoli