Ascoli, scatta il momento di Streng. Ancora tanti dubbi per Castori

La storica sfida con la Samp di domani sera (avvio alle 20.30) costituirà inevitabilmente una porta da varcare con estrema decisione per continuare a tenere vive le speranze. A dieci gare dall’epilogo della stagione le situazioni di classifica iniziano a definirsi sempre più e quel fossato venuto in essere tra le ultime cinque, tra cui l’Ascoli, e le altre pretendenti di metà classifica qualche preoccupazione continua a destarla. Uscire da Marassi, anche con un punto, però sarebbe una buona cosa per poi proiettarsi verso la seguente sfida interna col Lecco dove, vincendo, il cammino del Picchio potrebbe riprendere quota. Seppur ci sia ancora tanto da recuperare. Certo che senza poter contare su un elemento decisivo quale Mendes, sarà necessario trovare altre soluzioni in grado di poter rendersi pericolosi in area avversaria. Le recenti quattro uscite hanno prodotto notizie positive per il pacchetto arretrato, ma non per il reparto offensivo. Ecco così che da qui alla fine saranno necessari quei gol che potrebbero arrivare anche da difensori e centrocampisti. Nel lavoro sostenuto dalla squadra al Picchio Village in questa settimana il tecnico Castori ha cercato di individuare quali potrebbero essere le soluzioni adoperabili nel duello con i blucerchiati. Solo a seguito della rifinitura di oggi il timoniere dell’Ascoli scioglierà le ultime riserve sul tandem d’attacco da lanciare al Ferraris. Su tutti in pole ora c’è chiaramente il finlandese Streng che, dopo aver utilizzato l’ultimo mese e mezzo, per ambientarsi al tipo di campionato e agli schemi tattici bianconeri, adesso dovrà cercare di rispondere anche in termini di gol per cercare di dare un senso alla sua avventura sotto le cento torri.

Per caratteristiche fisiche sembra essere lui l’elemento che più si avvicina a Mendes, sempre con i dovuti accorgimenti. Tra i convocati rientrerebbe anche Nestorovski, tornato in gruppo nelle ultime sedute, ma le sue attuali condizioni fisiche non sembrerebbero in grado di garantirgli la possibilità di coprire a livello di minutaggio la maggior parte del match. L’ultima presenza del macedone risale alla sfida di gennaio contro il Bari. E di certo resta lui la più grande delusione, a meno che in questo caldissimo finale l’esperto attaccante non riesca a scuotersi dal torpore per tornare a rendersi decisivo in questa categoria. Il rebus legato al modulo probabilmente si risolverà nella conferma del 3-5-2 visto nel match interno con la Reggiana. In assenza di un elemento come Di Tacchio in mediana però si sta cercando di valutare chi, tra gli elementi a disposizione, potrà essere capace di agire davanti alla difesa. Nel folto reparto potrebbe esserci il rientro di Masini che affiancherebbe Valzania e uno tra Caligara e Giovane. Quest’ultimo ha già giocato in quella posizione nel corso della passata stagione.

Massimiliano Mariotti