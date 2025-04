Ascoli sconfitto dalla Torres 2-1: salvezza sempre più lontana

ASCOLI

1

TORRES

2

ASCOLI (4-2-3-1): Raffaelli; Alagna, Menna (dal 29’ s.t. Gagliolo), Curado, Maurizii; Bando (dal 30’ s.t. Odjer), Varone; Baldassin (dal 17’ s.t. Adjapong), Carpani (dal 17’ s.t. Tremolada), Marsura; Forte (dal 30’ s.t. Corazza). Panchina: Livieri, Zagaglia, Bertini, Silipo, D’Uffizi, Maiga Silvestri, Toma, Ciabuschi, Caucci, Gagliardi. All. Di Carlo

TORRES (3-4-2-1): Zaccagno; Dametto, Antonelli, Mercadante; Zecca (dal 37’ s.t. Zambataro), Giorico, Mastinu (dal 37’ s.t. Masala), Guiebre; Fischnaller (dal 24’ s.t. Nanni), Scotto (dal 24’ s.t. Brentan); Zamparo (dal 15’ s.t. Diakite). Panchina: Petriccione, Liviero, Idda, Casini, Fabriani, Varela. All. Greco

Arbitro: Di Reda di Molfetta

Marcatori: al 6’ s.t. Zecca, al 13’ s.t. Forte, al 50’ s.t. Nanni

Note – 4.757 spettatori (2.284 paganti, di cui 79 ospiti, 2.473 abbonati), incasso complessivo di 26.686 euro. Ammoniti Carpani, Baldassin, Bando per l’Ascoli, Guiebre, Dametto, Diakite, Nanni per la Torres. Tiri in porta 3-5. Tiri fuori 5-1. In fuorigioco 2-0. Angoli 7-2. Recuperi: p.t. 1’, s.t. 6’.

Ascoli che dramma. I bianconeri steccano ancora l’appuntamento decisivo per la salvezza e si ritrovano addirittura a doversi guardare le spalle dalla Lucchese che ora è distante soltanto 3 punti. Al Del Duca vince la Torres 2-1 all’ultimo minuto di recupero di una gara in cui il Picchio ha sciupato davvero tanto confermando le fatiche mostrate dal reparto d’attacco nel corso di questa stagione. I sardi aprono le ostilità nella ripresa con il vantaggio di Zecca. Gli uomini guidati da Di Carlo rispondono con Forte, ma crollano a tempo scaduto con il gol vittoria di Nanni. Durante e soprattutto al termine dell’incontro i tifosi bianconeri riprendono a contestare duramente l’attuale proprietà. Avvio di partita in salita per l’Ascoli. Il pallino del gioco è saldo nelle mani della Torres che sviluppa un fitto fraseggio rapido sia per vie centrali che sulle due corsie laterali dove Zecca e Guiebre creano numerosi problemi.

Attorno al quarto d’ora la Torres reclama un calcio di rigore. L’arbitro Di Reda ammonisce Guiebre per simulazione. Il Picchio prende fiducia con Forte che però spara addosso a Zaccagno. Sugli spalti riprendono i durissimi cori di contestazione contro Pulcinelli. In campo il duo di mediani composto da Bando e Varone fatica parecchio nel fare filtro. Il primo tempo si chiude con la fiammata di Marsura che manca lo specchio di un niente.

I sardi passano avanti nella ripresa con Zecca che sorprende tutti. L’Ascoli pareggia con il ritrovato Forte grazie ad una bell’azione dalla sinistra di Marsura. La Torres sbanda. Il centravanti bianconero più tardi protesta per un tocco di mano in area sul suo tentativo e subito dopo Marsura si vede negare la rete dal miracoloso Zaccagno. Nel finale il pareggio pare scritto, ma la Torres trova comunque la forza per vincerla con Nanni. L’attaccante capitalizza la punizione calciata da Brentan e regalata ingenuamente da Alagna. L’Ascoli cade tra le proteste furiose dei tifosi bianconeri. Il traguardo salvezza è rinviato al prossimo turno col Sestri Levante.

Massimiliano Mariotti