Ascoli sempre più centrale: "Gestiremo gli appalti"

Il comune di Ascoli sarà la stazione appaltante in grado di trainare e fare da collante con i comuni del territorio per una migliore gestione delle gare pubbliche. Nel corso della mattinata di ieri è stato il sindaco Marco Fioravanti ad annunciare l’effettivo avvio del percorso da compiere assieme alle altre amministrazioni. "Nel 2024 l’ufficio gare ha appaltato 130 milioni di euro di lavori e servizi – commenta il primo cittadino –. Ora avremo la stazione appaltante del comune di Ascoli Piceno che avrà funzione di collante all’interno del territorio. La decisione è stata voluta in primis per un fattore tecnico e poi anche per una questione politica. Secondo il primo punto di vista la scelta si era resa necessaria dato che abbiamo messo a terra tanti fondi. In secondo luogo va ribadito che Ascoli svolge un ruolo importante come città metromontana che apre all’esterno per curare sviluppo dell’intero territorio. La prima convenzione è già siglata col comune di Acquasanta, mentre altri comuni sono in procinto di farlo. La stazione non servirà solo per le gare, ma anche per supportare altri comuni, dare pareri e consigli condividendo informazioni con l’intera provincia. Questo consentirà ad Ascoli di assume ancor di più il ruolo di capofila per una visione sempre più collettiva del territorio".

L’assessore al bilancio Francesca Pantaloni aggiunge: "Se riusciamo a svolgere questo servizio per tutti gli enti è perché abbiamo un know how che spendiamo sul territorio. Il nostro è un livello L1 e in pochi possono vantarlo. L’obiettivo qui è favorire la crescita e l’efficientamento non solo della città ma di tutto il territorio. Vogliamo alzare asticella in termini di qualità ed efficienza". La stazione sarà un ausilio del quale potranno beneficiare tutti i comuni. Dopo l’adesione di Acquasanta seguiranno anche Monteprandone, Montegallo, Montedinove, Cossignano, Rotella e tanti altri. A definirla "una sfida notevole per le cento torri" è stato il dirigente Maurizio Conoscenti.

"Siamo convinti di poter dare risposta adeguate alle necessità che arrivano dal territorio – prosegue – in modo tale da riuscire a soddisfare le aspettative che hanno anche gli altri comuni della provincia". Lo scopo da raggiungere resta prettamente legato alla possibilità di evitare rallentamenti burocratici, evitando quindi blocchi, nella progettazione e l’affidamento dei lavori.

