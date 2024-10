Ascoli sempre più giù. A Pineto altra umiliazione:: "Noi mai così in basso"

Un incubo senza fine. Tutto ciò che si sta sviluppando attorno alle vicende legate all’Ascoli Calcio pare essere surreale quanto la sceneggiatura di un film drammatico. Purtroppo per la città e per il popolo bianconero però non c’è alcuna finzione: è tutto decisamente reale. La piazza sta soffrendo, come mai accaduto in passato, il momento più buio di sempre. Il recente andamento di quello che doveva essere il campionato della ripartenza in C si sta rivelando invece la stagione di quel possibile crollo definitivo che tutti rifiutano soltanto di immaginare, ma che piano piano inizia a prendere forma. Sette partite senza successi. Le cinque sconfitte consecutive sono un filotto impressionante. I quattro ko, uno dietro l’altro, arrivati in un Del Duca che in precedenza era sempre stato il vero fortino del Picchio e che oggi invece è diventato terra di conquista per tutti.

L’ultima umiliazione è stata a Pineto contro un avversario modesto mai sfidato in precedenza e che invece ha saputo mettere sotto la formazione del Picchio sprigionando un senso di attaccamento alla maglia di certo superiore a quello mostrato dai bianconeri. Riavvolgendo il nastro di qualche mese attualmente sembrerebbe essere fin troppo facile puntare il dito sul mercato incomprensibile sviluppato dal nuovo direttore sportivo Emanuele Righi con tanti errori grossolani che ora stanno venendo al pettine tutti insieme. Reparti mal assortiti e zone del campo completamente sguarnite dalla presenza degli elementi giusti. Continui avvicendamenti di allenatori che si susseguono in panchina senza però riuscire a far scattare la scintilla giusta nella testa dei giocatori. Una frattura netta tra tifoseria e società che non pare proprio ricucibile allo stato attuale dei fatti. Cosa diamine sta accadendo? La rabbia impazza sui social, soprattutto nel noto gruppo Facebook ‘Noi siamo l’Ascoli Calcio’, dove da qualche settimana sono in tanti a manifestare il proprio dissenso nei confronti delle scelte operate dal club. I tifosi chiedono le dimissioni dell’attuale diesse e ora a finire nell’occhio del ciclone ci sarebbe anche l’attuale tecnico Mimmo Di Carlo che, sebbene subentrato a mercato chiuso e campionato avviato, ad oggi non è ancora riuscito ad ottenere dal gruppo quella necessaria inversione di tendenza. Almeno dal punto di vista mentale.

"Solo per questo la ricorderemo signor Pulcinelli – posta Marco Treggiari –. Fra dieci, venti, trent’anni racconteremo ai nipoti di quel proprietario che ci fece vivere l’umiliazione di una sconfitta a Pineto. Gli racconteremo dell’Ascoli in serie A, di cosa significa essere tifosi dell’Ascoli. E poi gli diremo che un proprietario tanto incapace quanto borioso ci fece perdere a Pineto. Solo per questo parleremo di lei, signor Pulcinelli". "Ieri (domenica ndr) mi sono sentito umiliato, non ho nemmeno più la voglia di contestare – il pensiero di Sergio Cappelli –. Non so cosa si può fare per salvare il salvabile, a questo punto non so nemmeno se c’è qualcosa da salvare per poter ripartire, ma qualcosa va fatto... Stiamo toccando il punto più basso della nostra storia e le colpe vanno ricercate anche in chi ha permesso tutto ciò, da chi ha portato questi personaggi ad Ascoli a chi, tra i tifosi, si è tappato gli occhi nella speranza di non so cosa. Ora è durissima, ma la parola fine non la voglio sentire. L’Ascoli non può e non deve finire in questa maniera indegna".

E mentre il livello di tensione in città resta alto, domani la squadra sarà chiamata a tornare in campo per sfidare il Campobasso. The show must go on.