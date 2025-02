Ascoli si fa bella a Sanremo. Show di Jova e Dardust

"Dalla splendida Piazza del Popolo all’Ariston di Sanremo! In bocca al lupo ai nostri concittadini ascolani Saturnino Celani e Dario Dardust Faini, ma anche all’ospite a sorpresa dell’ultimo ‘Memorial Troiani’ in Piazza del Popolo, Lorenzo Jovanotti Cherubini. Buona serata a tutti". Così il sindaco Marco Fioravanti ha esaltato la presenza dei due musicisti ascolani alla 75esima edizione del Festival di Sanremo assieme al grande Jova.

L’ospite della prima serata della kermesse sanremese ha letteralmente mandato in estasi il teatro ‘Ariston’ e le vie all’esterno con una esibizione del brano ‘L’ombelico del mondo’ accompagnata da trecento batteristi e percussionisti del gruppo Rockin’1000 di Cesena, sistemati nelle piazze, sui balconi delle abitazioni, al porto e al Forte Santa Tecla.

E’ entrato in teatro accompagnato da dieci ballerini di Bollywood, poi con ‘Il più grande spettacolo dopo il Big Bang’ era già in platea, abbracciato dal pubblico impazzito. Il tempo di un bacio alla figlia Teresa in platea e Jova, tutto d’oro vestito, era già sul palco, per un medley con ‘I love you baby’, ‘Fuori onda’ e ‘A te’. Una performance straordinaria, al fianco dello storico bassista ascolano Saturnino Celani e, per l’occasione anche dal compositore Dario Dardust Faini, che lo ha accompagnato al pianoforte nel brano ‘Un mondo a parte’, singolo scritto insieme, e che fa parte del nuovo album di Jovanotti ‘Il corpo umano’.

Proprio Dario Faini, in gara al Festival con ‘Febbre’ cantato da Clara Soccini, ha commentato sui social la spettacolare serata trascorsa con Jovanotti: "Suonare insieme – ha scritto su Facebook – è sempre un mondo a parte. Grazie" con una foto in bianco e nero assieme al grande Lorenzo Cherubini. I due artisti hanno recentemente collaborato come detto alla realizzazione del nuovo disco ‘Il corpo umano’ e la loro intesa artistica è stata molto apprezzata durante l’esibizione.

"Lui è un altro campione del nostro Paese – ha dichiarato Jovanotti dal palco del Teatro Ariston – un grande musicista. Ho avuto la fortuna di incontrarlo e di farci musica, abbiamo scritto insieme la canzone che vi canterò adesso" presentando così Dardust al pubblico del Festival. La collaborazione tra Jovanotti e Dario Faini non è una novità: i due avevano già suonato insieme lo scorso settembre in Piazza del Popolo in occasione del ‘Memorial Troiani’ sigillando una partnership artistica iniziata nel 2019 con il brano ‘Nuova era’. Dardust, che presto partirà per un tour europeo con il nuovo disco ‘Urban Impressionism’, la cui prima data è prevista a Milano il 12 marzo al ‘Pirelli Hangar Bicocca’ e proseguirà poi a Roma, Barcellona, Madrid, Lisbona, Parigi, Bruxelles, Amburgo, Berlino, Praga e Londra. Insomma, una serata ricca di emozioni che ha avuto anche un ottimo riscontro sul piano degli ascolti televisivi con 12,6 milioni di telespettatori e il 65,3% di ascolti.

