Ascoli, spaccatura ultras-società: "Siamo stufi, siete inadeguati"

È frattura totale tra tifoseria e società. Il dopo gara dell’incontro che ha visto l’Ascoli impattare in casa 0-0 contro la Reggiana ha prodotto inevitabili reazioni da parte del popolo bianconero che sperava di poter tornare a gioire con una vittoria preziosa per rilanciare la risalita della classifica. Nel corso della gara con i granata i sostenitori del Picchio sono tornati ancora una volta a manifestare tutto il proprio dissenso nei confronti dell’operato del club di corso Vittorio, esponendo lo striscione ’Alzate il volume, dobbiamo contestarvi’ e rivolgendo nuovamente dei cori di protesta nei confronti dell’ex arbitro, oggi dirigente, De Santis. Quest’ultimo sarebbe stato invitato a più riprese a lasciare la città. Nella serata di domenica poi gli Ultras 1898, attraverso i propri profili social ufficiali, hanno voluto ribadire con fermezza la propria posizione con un durissimo comunicato rivolto ai vertici societari. "Siamo stufi di questa società inadeguata – si legge tra le righe –. Assenti allo stadio, assenti in conferenza stampa e in città, trincerati dietro prestanome costretti a portare la croce per i propri padrini. Distanti anni luce dai tifosi che si rovinano le domeniche cercando di trovare una soluzione alla situazione, mentre invece ufficialmente non si conoscono mosse e valutazioni del caso. Vorremmo avere torto ma l’impressione è quella di una inconsistenza di fondo e di chi rifugge dalle proprie responsabilità. Tranquilli, mettetevi l’anima in pace: da noi non sarete assolti".

Il momento resta estremamente delicato e nella spietata lotta salvezza che sta vedendo coinvolto l’Ascoli, lo scenario continua a restare complicato. Anche se i bianconeri sono riusciti a portare l’imbattibilità a 4 turni (un successo e tre pareggi), le vittorie ottenute continuano a rappresentare un trend da invertire immediatamente. La distanza che divide il Picchio dalla possibilità di trovare il mantenimento diretto della categoria resta in salita con un divario di 5 punti. Da una lato le avversarie sulle quali provare ad accorciare non stanno concedendo passi falsi, dall’altro invece è chiaro che non vincendo rimane difficile rosicchiare terreno. Si continua a viaggiare alla media di un punto a partita e tale ritmo non è di per sé sufficiente per tirarsi fuori dagli eventuali playout che, ad oggi, rappresentano la possibilità più concreta. Guardando la classifica l’occhio cade subito su Reggiana e Cosenza, entrambe giunte a 33 punti. Bari, Sampdoria e Pisa stazionano a quota 34, mentre il Südtirol ha incrementato il vantaggio arrivando a toccare la soglia dei 35. Ma anche nel caso degli spareggi la bagarre è accesa con Ascoli (28), Spezia (27) e Ternana (29) in lizza per due soli posti.

Massimiliano Mariotti