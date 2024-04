Ascoli trail area per valorizzare il territorio

Favorire la promozione della rete dei sentieri presenti nell’area di Ascoli e dei comuni limitrofi al fine di raggiungere una completa valorizzazione naturalistica e turistica attraverso la mountain bike e il trekking. Tutto questo si riassume all’interno di Ascoli Trail Area (ATA). È stato presentato stamattina il progetto sviluppato da comune e associazioni sportive del ciclismo fuori strada, tra cui l’Asd Gruppo Sganasso come capofila, che andrà ad integrare il Gaba (Grande anello dei borghi ascolani). I percorsi avranno tre diversi punti di partenza: I percorsi avranno tre punti di partenza distinti: Ascoli, Castel Trosino e Colle San Marco. Ciascun tracciato avrà la sua scheda informativa che indicherà apposita planimetria, altimetria, dislivello e tutte le nozioni principali su lunghezza e difficoltà del percorso. Tutto sarà reso disponibile agli utenti anche attraverso un apposito sito web ed un app multipiattaforma che, oltre alla segnalazione dei sentieri saranno, costituirà la base per le attività di promozione rivolte ai visitatori delle cento torri. A finanziare il progetto nella sua prima fase è stata la fondazione Carisap attraverso l’individuazione dei sentieri, la loro mappatura, la creazione di strumenti digitali e la promozione sui social. L’idea nasce dalla consapevolezza di avere a propria disposizione un enorme patrimonio naturalistico, nonché dalla volontà di condividerlo con altri appassionati del mondo del ciclismo, mountain bike e discipline analoghe come l’Xc bike, l’All mountain e l’Enduro.

mas.mar.